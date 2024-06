Polska tenisistka w błyskawiczny sposób awansowało do najlepszej ósemki Roland Garros, pokonując Anastazję Potapową 6:0, 6:0. Spotkanie trwało 40 minut i zaskoczyło nawet największych tenisowych ekspertów. Z siły Polki zdaje sobie sprawę Vondrousova, która stwierdziła, że zamierza cieszyć się grą.

- Zagram z Igą, jakbym nie miała nic do stracenia. Po prostu postaram się rozegrać dobry mecz - przyznała.

Będzie to ich czwarte spotkanie. Do tej pory wszystkie wygrała Świątek. Co ciekawe, do ich pierwszego starcia doszło cztery lata temu właśnie w Roland Garros. Polka pokonała Czeszkę w pierwszej rundzie, a kilkanaście dni później sięgnęła po premierowy tytuł na paryskich kortach.

Iga Świątek - Marketa Vondrousova. Wynik meczu. Kto wygrał w Roland Garros?

Kto wygrał mecz Świątek - Vondrousova? O tym, kto wygrał mecz Świątek - Vondrousova, przekonamy się we wtorek 4 kwietnia. Wynik meczu Świątek - Vondrousova powinniśmy poznać ok. godziny 15:00.

Jak zmieniała się Iga Świątek? Zobacz galerię

Polsat Sport