Nikola Grbić mocno przed meczami Ligi Narodów. "Nie boimy się nikogo, ale respekt mamy do każdego"

Biało-Czerwoni już niedługo rozpoczną swój drugi turniej podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów. Tym razem Polacy rywalizować będą w japońskiej Fukuoce. Podopieczni Nikoli Grbicia na starcie zmierzą się z reprezentacją Bułgarii. Szkoleniowiec został zapytany, czy boi się nadchodzącego starcia.

- Nie boimy się nikogo, ale respekt mamy do każdego - stwierdził Serb w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

Trener Biało-Czerwonych wypowiedział się również na temat warunków panujących w Kraju Kwitnącej Wiśni.

- Kiedy warunki są dla wszystkich takie same, to dla mnie jest okej. To nie ma znaczenia. Wiem, że warunki nie są idealne, ale nie ma problemu. Jeżeli to wygląda tak samo dla wszystkich, to jest w porządku - ocenił.

Na koniec selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski opisał, jak w najbliższym czasie wyglądać będzie proces, dzięki któremu Biało-Czerwoni mają lepiej prezentować się na parkiecie.

- Chcemy grać najlepszą siatkówkę, na jaką nas stać w tym momencie. Po meczu, kiedy będziemy mieli już feedback, możemy rozmawiać o tym, co możemy robić lepiej. Ważny jest proces, kiedy z każdym spotkaniem gramy lepiej. To są niuanse. Na koniec drugiego turnieju, tak jak zawsze, zrobimy bilans i będziemy trenować to, w czym musimy być lepsi - podsumował.

Polacy turniej w Japonii rozpoczną meczem z Bułgarią (4 czerwca). Później zmierzą się z drużynami narodowymi Turcji (6 czerwca), Japonii (7 czerwca) i Brazylii (8 czerwca). Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu.