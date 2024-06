Klub PlusLigi ogłosił nazwisko rozgrywającego na kolejny sezon

Piotr Fenoszyn (rocznik 1996) pochodzi z Krakowa; przez trzy sezony występował w tamtejszym klubie AZS AGH. Do składu GKS Katowice dołączył w 2023 roku i trafił tu z PSG KPS Siedlce. W barwach GKS zadebiutował w rozgrywkach PlusLigi. Wystąpił w 25 meczach, a najwięcej okazji do gry miał w końcówce sezonu, gdy wychodził w wyjściowym składzie na spotkania z Bogdanką LUK Lublin i w dwumeczu o klasyfikację końcową z KGHM Cuprum Lubin.

– Piotrek ma za sobą pierwszy sezon w PlusLidze. Myślę, że ocenia go podobnie jak my, czyli pozytywnie. Wykonał bardzo ciężką pracę, co przełożyło się na wielki skok jakościowy. Jego rozwój jest zauważalny gołym okiem, dlatego bardzo zależało nam aby pozostał w drużynie na kolejny sezon i cieszymy się, że tak się stało – powiedział dyrektor siatkarskiej sekcji GKS Jakub Bochenek.

Fenoszyn to kolejny siatkarz, który przedłużył umowę z GKS. W kolejnym sezonie ligowym barwy klubu z Katowic reprezentować będą także Damian Domagała, Łukasz Usowicz oraz Bartosz Mariański.