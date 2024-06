Ostateczny termin zgłoszenia kadr na EURO 2024 upływa o północy z piątku na sobotę. Także w piątek wieczorem reprezentacja Polski gra sparing z Ukrainą, podczas którego selekcjoner reprezentacji Polski ma podejmować ostatnie decyzje personalne. Według doniesień mediów Michał Probierz ma na to sprytny plan.

Zdaniem Macieja Kaliszuka z Przeglądu Sportowego Onet, Michał Probierz planuje ogłosić ostateczną kadrę na EURO po konferencji prasowej po sparingu z Ukrainą. Będzie miał na to mało czasu, ponieważ ta zacznie się zapewne około godz. 23:00. Co ciekawe, na samej konferencji pomeczowej selekcjoner ma w planach nie odpowiadać na pytania dotyczące podjętych decyzji personalnych, które jego sztab w tym czasie zapewne będzie wysyłał do UEFA.

Samo publiczne ogłoszenie ostatecznej kadry ma nastąpić za pomocą strony PZPN przed północą. Michał Probierz ma odpowiedzieć na pytania dziennikarzy dotyczące konkretnych nazwisk na specjalnej konferencji następnego dnia.

Przypomnijmy, że to nie byłby pierwszy raz, gdy Michał Probierz ogłasza powołania w niestandardowy sposób. Raptem kilka dni temu szeroką kadrę na EURO ogłosił podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przy okazji turnieju golfowego.

