Selekcjoner zaskoczył! Zasłużeni piłkarze nie zagrają na Euro 2024

W drużynie trenera Garetha Southgate'a jest wielu utalentowanych graczy. Wśród nich wyróżnić należy także pomocnika Phila Fodena z Manchesteru City, który został wybrany najlepszym piłkarzem Premier League oraz Cole'a Palmera (Chelsea) - najlepszego młodego piłkarza sezonu.

W 2021 roku Anglicy w finale mistrzostw Europy na Wembley po rzutach karnych przegrali z Włochami. Tym razem liczą na zwycięstwo. W poniedziałek wygrali 3:0 mecz towarzyski z Bośnią i Hercegowiną.

"Jestem podekscytowany. W ostatnim meczu nie zagrało wielu naszych doświadczonych zawodników, a mimo to zdobyliśmy wiele bramek. W ataku jest to naprawdę kluczowe. Nasi pomocnicy grają bardzo ofensywnie. Szybko przesuwamy piłkę do przodu" – powiedział Southgate.

Maguire jest kapitanem i filarem defensywy reprezentacji Anglii, w której zanotował 63 występy. Jednak zdaniem trenera obrońca Manchesteru United nie zdołał dojść do optymalnej formy po kontuzji.

"Decyzja w sprawie Harry'ego zależy wyłącznie od jego stanu fizycznego i powrotu do zdrowia po kontuzji. Nie ma innego powodu, ponieważ jest jednym z naszych najlepszych środkowych obrońców" - zapewnił selekcjoner.

31-letni Maguire jest zdruzgotany faktem, że został pominięty.

"Po prostu jestem załamany. Reprezentowanie Anglii to najwyższy zaszczyt. To dla mnie wszystko znaczy. Jeśli nie będę mógł pomóc drużynie jako zawodnik, to będę ją wspierał jako kibic – podobnie jak reszta kraju" - napisał w mediach społecznościowych.

Inny obrońca Manchesteru United - Luke Shaw znalazł się w składzie pomimo ciągłych problemów z kontuzjami. W czwartek nie trenował z drużyną przed towarzyskim meczem z Islandią.

"Jest ryzyko, ale w przypadku Shawa wiemy, że może się opłacić" – uzasadnił Southgate.

Kolejnym wielkim nieobecnym jest Grealish z Manchesteru City, który 36 razy wystąpił w reprezentacji. Pominięci zostali też James Maddison, Jarrad Branthwaite, James Trafford, Curtis Jones i Jarrell Quansah.

"Wszyscy gracze przyjęli tę wiadomość z dużym szacunkiem. Oczywiście myślą, że powinni wziąć udział w mistrzostwach. Dzięki takiemu nastawieniu są topowymi piłkarzami" – powiedział Southgate.

W kadrze znalazło się aż czterech zawodników Crystal Palace: bramkarz Dean Henderson, obrońca Marc Guehi, pomocnik Adam Wharton i napastnik Eberechi Eze. Guehi, Wharton i Eze wraz z Lewisem Dunkiem, Joe Gomezem, Ezri Konsą, Kobbie Mainoo, Jarrodem Bowenem, Anthonym Gordonem, Ivanem Toneyem, Ollie Watkinsem i Palmerem należą do grona zawodników, którzy nigdy nie wystąpili w mistrzostwach świata i Europy.

"Próbuję zrównoważyć doświadczenie z młodością. Skorzystamy z piłkarzy, którzy wzięli udział w trzech lub więcej turniejach oraz z młodszych zawodników, którzy grają tak dobrze, że nie możemy ignorować tego, co robią" – wyjaśnił Southgate.

Anglia rywalizację w fazie grupowej Euro 2024 rozpocznie 16 czerwca, gdy zmierzy się z Serbią. Następnie czekają ją spotkania z Danią i Słowenią.

Skład reprezentacji Anglii na Euro 2024:

Bramkarze: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal Londyn).

Obrońcy: Lewis Dunk (Brighton&Hove Albion), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Pomocnicy: Conor Gallagher (Chelsea Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace), Jude Bellingham (Real Madryt), Jarrod Bowen (West Ham United), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).

Napastnicy: Eberechi Eze (Crystal Palace), Harry Kane (Bayern Monachium), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa Birmingham).

PAP