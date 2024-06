Polscy siatkarze jednak bez zwycięstwa! Smutne zakończenie turnieju

Jedyny polski duet w imprezie w Ostrawie jeszcze przed ostatnim spotkaniem grupowym stracił szansę na awans do fazy pucharowej, bowiem przegrał dwa czwartkowe starcia w dwóch setach - z Niemcami Nilsem Ehlersem i Clemensem Wicklerem oraz z Amerykanami Milesem Partainem i Andym Beneshem.

Kantor i Zdybek, którzy grają razem od czerwca zeszłego roku, dopiero drugi raz i pierwszy w tym sezonie awansowali do głównej drabinki turnieju elity. Ich największy wspólny sukces do tej pory to drugie miejsce w imprezie niższej rangi Challenge w Chiang Mai w Tajlandii w listopadzie ubiegłego roku.

Wyniki Polaków Beach Pro Tour Elite 16 w Ostrawie:

Ehlers/Wickler – Kantor/Zdybek 2:0 (21:14, 21:14)

Partain/Benesh – Kantor/Zdybek 2:0 (21:14, 21:10)

Ahman/Hellvig – Kantor/Zdybek 2:0 (21:11, 21:19).

RM, PAP