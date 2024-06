Sensacyjne doniesienia! Reprezentant Polski na celowniku gigantów

Bułka po rozpoczęciu szkolenia w Polsce trafił do Chelsea FC, gdzie spędził trzy lata. Następnie przeniósł się do Paris Saint-Germain, gdzie tak samo, jak w Londynie nie zdołał się przebić do pierwszego składu, więc udał się na serię wypożyczeń. W ramach ostatniego z nich trafił do Nicei, która w 2022 roku zdecydowała się wykupić go za 2 miliony euro.

Sezon 2023/2024 był kluczowy dla kariery Polaka. W klubie zagrał we wszystkich możliwych meczach i zachował czyste konto w aż połowie spotkań ligowych, czym wygrał złotą rękawicę. Jego wyśmienita forma zwróciła uwagę selekcjonera reprezentacji Polski, który powołał go do kadry narodowej. Bułka zadebiutował 21 listopada 2023 w wygranym meczu towarzyskim z Łotwą.

Wyśmienita forma reprezentanta Polski, połączona z jego doskonałymi warunkami fizycznymi (ma 199 cm wzrostu) musiała wzbudzić zainteresowanie potęg światowej piłki. Tak też się stało, według L'Equipe zainteresowane usługami Polaka są Chelsea i AC Milan.

Milan szuka następcy lub zastępcy niezwykle podatnego na kontuzje Mike'a Maignana, natomiast Chelsea dalej nie znalazła następcy dla Thibaulta Courtoisa. Belg opuścił Stamford Bridge nawet wcześniej niż Polak, ale żaden z zakupionych w jego miejsce następców nie spełnił oczekiwań.

Co ważne, przez to, że Bułka spędził w Londynie trzy lata jako nastolatek, to według angielskiego systemu ma status "Homegrown Player", czyli angielskiego odpowiednika wychowanka. Jest to ważne, bo w Lidze Angielskiej każdy klub musi mieć w kadrze przynajmniej ośmiu takich zawodników, co powoduje, że każdy jest na wagę złota.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport