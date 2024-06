Decyzja zapadła, chodzi o prestiżowe siatkarskie trofeum. Poznaliśmy datę i miejsce

W siatkówce trwa właśnie sezon reprezentacyjny, ale nie oznacza to, że na krajowym podwórku nic się nie dzieje. Wprost przeciwnie - w sobotę odbyła się Gala Polskiej Ligi Siatkówki, podczas której nagrodzeni zostali najlepsi z najlepszych w rozgrywkach 2023/2024. Przy okazji ogłoszono też datę i miejsce rozegrania meczu o pierwsze trofeum w nadchodzącym sezonie - AL-KO Superpucharu Polski.

W maju rozpoczął się sezon reprezentacyjny. Najlepsi zawodnicy i najlepsze zawodniczki rozjechali się na zgrupowania swoich kadr narodowych. Obecnie rywalizacja toczy się w ramach Ligi Narodów, ale najważniejszym wydarzeniem tego lata będą igrzyska w Paryżu. Zarówno polscy siatkarze, jak i siatkarki wystąpią na olimpijskim turnieju.

Już w połowie września panowie powrócą natomiast do ligowej rzeczywistości. Pierwszą kolejkę PlusLigi zaplanowano na weekend 13-15 września. W sobotni wieczór dowiedzieliśmy się natomiast, kiedy odbędzie się AL-KO Superpuchar Polski.

Kiedy odbędzie się Superpuchar Polski siatkarzy?

O pierwsze w sezonie trofeum zagrają mistrz Polski - Jastrzębski Węgiel oraz zdobywca Pucharu Polski - Aluron CMC Warta Zawiercie. Do tego spotkania dojdzie 25 września w katowickim Spodku.

Jastrzębianie zagrają o to trofeum czwarty raz z rzędu - do tej pory zdobyli je trzykrotnie. Dla ekipy z Zawiercia to będzie debiut w tych rozgrywkach.