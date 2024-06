Poważne wzmocnienie drużyny Tauron Ligi! Reprezentantka Polski zmienia klub

Alicja Grabka (rocznik 1998) gra na pozycji rozgrywającej. Ma na swoim koncie występy w reprezentacji Polski. W 2021 roku sięgnęła po brązowy medal na Uniwersjadzie w Chengdu. W obecnym sezonie nie znalazła się w kadrze Stefano Lavariniego z powodu kontuzji. Pod koniec grudnia doznała urazu biodra, który wyeliminował ją z gry do końca sezonu.

Jest wychowanką MKS MOS Wieliczka. Od 2014 roku, przez wiele lat grała w Legionovii Legionowo (2014–18 oraz 2019–22), z małą przerwą – w sezonie 2018/19 występowała w ekipie Radomki Radom. W 2022 roku została siatkarką klubu Energa MKS Kalisz.

– Dzień dobry Łódź! Ogromnie się cieszę, że będę reprezentować barwy Budowlanych Łódź. To będzie dla mnie wyjątkowy sezon, gdyż nigdy nie byłam tak głodna siatkówki jak teraz! Nie mogę się doczekać pierwszego spotkania z piłką i z Wami drodzy Kibice. Do zobaczenia na hali. Budowlani to My – powiedziała Alicja Grabka, cytowana przez stronę budowlanilodz.pl.



– Cieszę się, że Alicja dołącza do Grot Budowlanych. To siatkarka, która ma już spore doświadczenie w TAURON Lidze. Jak sama podkreśla, nie może doczekać się powrotu na boisko po kontuzji i wierzę, że to zdeterminuje ją do pokazania się z jak najlepszej strony – stwierdził prezes klubu Marcin Chudzik.