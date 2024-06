Najładniejszy gol w historii San Marino? Debiutant zapamięta ten mecz na długo! (WIDEO)

Te moment uwielbia wielu fanów futbolu. Piłkarze San Marino rzadko trafiają do siatki, ale kiedy już to zrobią, to pewne jest, że ich radość będzie i szczera, i bardzo ekspresyjna. Tak też było we wtorek, kiedy San Marino zmierzyło się z Cyprem.

Na dziewięć minut przed końcem Cypr prowadził 3:0 po dwóch golach Grigorisa Kastanosa oraz Giannisa Satsiasa. Wtedy jednak wydarzyło się coś spektakularnego. I nie ma w tym przesady, bo bramka Giocondiego była ozdobą tego spotkanie. Debiutant w dorosłej kadrze San Marino uderzył zza pola karnego, a piłka wylądowała w okienku bramki Cypryjczyków.



Mecz zakończył się zwycięstwem gości 4:1.

To drugi gol Sanmaryńczyków w tym roku. Wcześniej trafili do siatki w meczu z Saint Kitts i Nevis (1:3).

To dobre chwile dla San Marino. Kilka dni wcześniej ich młodzieżówka wysoko ograła rówieśników z Gibraltaru.

