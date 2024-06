Poznanianka, która odpadła z French Open już w pierwszej rundzie, przegrywając w dwóch setach z Ludmiłą Samsonową, chciała szybko zrehabilitować się za tę porażkę. Spotkanie w 's-Hertogenbosch z Robin Montgomery było doskonałą okazją do powrotu na zwycięską ścieżkę. Amerykańska kwalifikantka plasuje się w światowym rankingu zdecydowanie niżej od Polki (Montgomery jest 173., zaś Linette - 44.), a w jedynym rozegranym dotychczas bezpośrednim pojedynku obu pań górą była nasza tenisistka, która w marcu 2021 roku wygrała w pierwszej rundzie turnieju WTA w Miami 6:1, 3:6, 6:0.

Pojedynek, przerwany w trakcie trzeciego gema na dość długi czas z powodu padającego deszczu, przez długi czas toczył się pod dyktando aktualnie serwującej zawodniczki. Magda Linette była bliska przełamania rywalki w szóstym gemie, ale nie zdołała wykorzystać aż pięciu (!) break pointów. W ósmym gemie Polka miała dwie okazje na przełamanie rywalki, a w dziewiątym poznanianka nie wykorzystała dwóch piłek setowych. Do końca tej partii obie zawodniczki punktowały przy swoim podaniu i o wyniku pierwszego seta musiał decydować tie-break. W nim górą była już Polka, która zaliczyła dwa mini-breaki i wygrała ostatecznie 7-4.

Na pierwsze przełamanie trzeba było czekać do czwartego gema drugiej odsłony meczu. Dość nieoczekiwanie do Robin Montgomery zapunktowała przy podaniu Linette, wychodząc na prowadzenie 3:1. Do końca seta żadnej z tenisistek nie udało się przełamać rywalki i to Amerykanka mogła cieszyć się ze zwycięstwa 6:3.

Trzecia partia miała podobny przebieg: tu również tenisistki zgodnie punktowały przy swoim serwisie i obie robiły to bardzo przekonująco. Tylko w piątym gemie Magda Linette musiała się mocno namęczyć, ale ostatecznie zdołała obronić trzy break pointy i obroniła punkt przy własnym podaniu.

Przy stanie 5:5 w decydującej partii spotkanie zostało jednak przerwane. Na korcie pojawił się supervisor, który podjął decyzję, że z powodu zmierzchu tenisistki nie będą kontynuowały gry, a ich pojedynek zostanie dokończony dopiero w środę.



Turniej WTA w 's-Hertogenbosch - 1. runda

Magda Linette - Robin Montgomery 7:6 (7-4), 3:6, 5:5 (niedokończone)