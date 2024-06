Były rywal Pudzianowskiego na Babilon MMA 46! Zmierzy się z Sianosem o pas

Mierzący blisko 2 metry wzrostu i ważący prawie 120 kilogramów Marcin Sianos (8-7) nosi wiele mówiący pseudonim "Ściana". Potężny zawodnik wygrał trzy ostatnie walki w formule MMA - decyzją sędziów z niepokonanym wcześniej Pawłem Biernatem (FEN 50), przez poddanie w 1. rundzie z Patrykiem Dubielą (Babilon MMA 37) i decyzją sędziów z Marcinem "Arabem" Kalatą (Babilon MMA 30). Teraz weterana czeka wielkie wyzwanie, które może być zwieńczeniem kariery - jego rywalem w pojedynku o mistrzowski pas Babilon MMA będzie dawny zawodnik UFC, KSW i Bellatora oraz były mistrz FEN w wadze ciężkiej - Oli "The Spartan" Thompson (22-16), który ma na koncie aż 7 wygranych nad polskimi fighterami! Kto będzie górą 9 sierpnia?

Na gali w Międzyzdrojach ponownie do klatki wyjdzie także niepokonany Sylwester Kołecki (5-0). Brat złotego medalisty olimpijskiego i zawodnika KSW odprawia kolejnych rywali i znajduje się już o krok od walki o pas Babilon MMA w wadze półciężkiej. Jego rywalem w co-main evencie Babilon MMA 46 będzie Kamil Stachura (1-0-1). Kibicom pokażą się także Filip Tomczak (10-5-1), który zmierzy się z Rafałem Lewoniem (15-10) oraz słynący z efektownego stylu walki Samuel "SamKO" Vogt (5-2).

- To już tradycja, że na galach Babilon MMA oglądamy w akcji obecne i przyszłe gwiazdy polskiego MMA. Marcin Sianos zasłużył na mistrzowską szansę ostatnimi pewnymi zwycięstwami, w dodatku zrobiło się o nim bardzo głośno przy okazji skandalu w walce bokserskiej. Myślę, że teraz będzie tym bardziej zmotywowany i nie będzie chciał przynieść zawodu swoim kibicom w pojedynku o taką stawkę. W starciu Sianos-Thompson trudno jest typować faworyta, za to na pewno wygrają kibice w Amfiteatrze w Międzyzdrojach, bo będzie na co popatrzeć! - zapewnia matchmaker Artur Gwóźdź, szef grupy managerskiej Artnox Fight Sport.

Karta walk gali Babilon MMA 46 w Międzyzdrojach:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze ciężkiej (do 120 kg):

5 x 5 min - Marcin "Ściana" Sianos (8-7) vs Oli "The Spartan" Thompson (22-16)

Co-main event w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Sylwester Kołecki (5-0) vs Kamil Stachura (1-0-1)

Walka w wadze średniej (do 84 kg): 3 x 5 min - Filip Tomczak (10-5-1) vs Rafał "Kaszana" Lewoń (15-10)

Walka w wadze średniej (do 84 kg): 3 x 5 min - Samuel "SamKO" Vogt (5-2) vs TBA

Transmisja gali Babilon MMA 46 na sportowych antenach Polsatu.

