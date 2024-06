Polski pięściarz zapowiada: Przede mną najważniejsza walka w karierze!

To będzie najważniejsza walka w mojej karierze i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ją wygrać – mówi Bartłomiej Przybyła (Chorten Boxing Production), który 14 września na „Białystok Chorten Boxing Show VIII ” powalczy o tytuł mistrzowski.

- Bartek Przybyła powalczy za trzy miesiące o jeden z pasów Międzynarodowego Mistrza Rzeczpospolitej lub Mistrza RP wagi super lekkiej – powiedział Dariusz Snarski, promotor i organizator białostockiej gali.

To jubileuszowy 50. event Grupy Promotorskiej Dariusza Snarskiego Chorten Boxing Production.

25-letni Bartłomiej Przybyła legitymuje się rekordem 8-0 (3 KO). W kwietniu, również w Białymstoku, w pojedynku wieczoru wygrał przed czasem z pochodzącym z Tanzanii Albano Clementem (8-8-1 5KO).

- Cieszę się, że dostałem szansę walki o pas mistrza Polski, na pewno jest to najważniejsza walka w tym roku. Dla mnie ten tytuł to kolejny cel, który zrealizuję. Ciężko pracuję, aby go zdobyć – przyznał polski pięściarz.

Do gali jeszcze sporo czasu, ale Przybyła niebawem pozna nazwisko rywala. – Zobaczymy, kto z przeciwników podejmie wyzwanie. Dla mnie obojętne, który pas będzie w stawce – krajowy bądź międzynarodowy, chciałbym zdobyć obydwa w przyszłości - dodał.

Podopieczny trenera Daniela Pilca dodał także: - Spodziewałem się, że szybko dostanę szansę walki o tytuł mistrza Rzeczypospolitej. Nie ma dużej liczby zawodników w mojej kategorii. Walka odbędzie się w wadze super lekkiej, dobrze się w niej czuję i nie planuje zmiany kategorii.

Do białostockiego, drugiego w tym roku pojedynku Przybyła będzie przygotowywać się pod okiem wspomnianego trenera boksu Pilca i trenera przygotowania motorycznego Aleksandra Włodarczyka.

- To nie będzie ostatnia walka w tym roku, ale nie myślę teraz o innych pojedynkach. Skupiam się tylko na zdobyciu pasa. Nastawiam się na wygraną i nie ma to znaczenia, czy na punkty, czy przed czasem. Będzie to moja pierwsza walka 10-rundowa i chciałabym sprawdzić swoją wytrzymałość na takim dystansie – mówi bokser trenujący w Mikołowie w Czapla Boxing Team.

- Lubię trenować w wakacje, gdy jest ciepło, więc to dla mnie dobry okres na przygotowania - dodał Przybyła.

Utalentowany zawodnik Chorten Boxing Production obecnie przebywa na sesji sparingowej w Monachium u Adela El Garmaoui (12-0, 9 KO), który przygotowuje się do walki o pas IBO International wagi półśredniej.

