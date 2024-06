Doświadczona rozgrywająca zagra w Radomce. Transfer wewnątrz Tauron Ligi

Aleksandra Stachowicz (rocznik 1992) pochodzi z Głogowa. Mierzy 177 cm wzrostu, a swoją karierę siatkarską rozpoczęła w Wiśle Kraków, gdzie rozegrała dwa sezony (2011–13). Stachowicz kształtowała umiejętności siatkarskie w różnych polskich klubach: Ekstrim Gorlice, Budowlani Toruń z którym w sezonie 2015/16 zdobyła srebrny medal 1. Ligi, AZS Politechnika Śląska Gliwice, Grupa Azoty PWSZ Tarnów, KS Częstochowianka, ITA TOOLS Stal Mielec oraz Enea Energetyk Poznań.

Sezon 2023/24 Stachowicz rozegrała w klubie BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, co było dla niej debiutem na poziomie ekstraklasy. Rozgrywająca wraz z zespołem z Bielska-Białej, wywalczyła Tauron Puchar Polski oraz brązowy medal Tauron Ligi. W minionym sezonie zagrała łącznie 23 spotkania, głównie w roli zmienniczki Julii Nowickiej.





– Lata spędzone na boiskach to niewątpliwie jeden z atutów Aleksandry. To zdobyte doświadczenie na pewno pomoże naszej drużynie w nadchodzącym sezonie. Mecze o medale 1. Ligi Kobiet, Finał i zwycięstwo w Pucharze Polski, ubiegłoroczny brązowy medal Tauron Ligi to bardzo mocne punkty w jej siatkarskim CV. Cieszymy się, że Aleksandra dołącza do naszej drużyny – powiedział dyrektor zarządzający Radomki Łukasz Kruk.