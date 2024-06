Druga kolejka LOTTO SuperLIGI już w ten weekend!

Spotkanie WKS Grunwald Poznań - PTP Łódź inauguruje 2. kolejkę LOTTO SuperLIGI. Dla "Wojskowych" to debiut w tegorocznych rozgrywkach, gdyż w poprzedniej kolejce pauzowali. W zeszłym sezonie liderem zespołu był 22-letni Jasza Szajrych, który dwukrotnie wywalczył tytuł Enea MVP LOTTO SuperLIGI (2. i 6. kolejka). Silnym punktem zespołu był również specjalista od gry podwójnej, obecnie trzecia "rakieta" deblowa w kraju – Karol Drzewiecki. Obaj zawodnicy są zgłoszeni w barwach WKS do rozgrywek również w tym sezonie. W składzie "Wojskowych" znajduje się także świetnie dysponowana w ostatnim czasie Gina Feistel, która kilka tygodni temu wygrała singlowe zawody rangi ITF w hiszpańskim Telde (W15). Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji ligi ekipa z Poznania zajęła w sezonie zasadniczym 6. miejscem z bilansem 3-4, ale do ostatniej kolejki walczyła o awans do FINAL FOUR.

Ich rywal z pewnością wysoko postawi poprzeczkę. PTP Łódź jest na fali po zeszłotygodniowym, łatwym zwycięstwie nad KT ROYAL Zielona Góra 3:1. O sile drużyny przyjaznych stanowią doświadczeni czescy zawodnicy - zwycięzca dwóch turniejów singlowych ATP Lukas Rosol oraz zwyciężczyni jednego turnieju singlowego rangi WTA Teresa Smitkova, którzy w ligowym debiucie zagwarantowali PTP trzy zwycięstwa. Łodzianie dysponują również perspektywiczną, naturalizowaną Rosjanką Walerią Olianowską.

O prymat w Wielkopolsce

W Kaliszu czekają nas derby Wielkopolski. Aktualny wicemistrz rozgrywek Calisia Tennis Pro Kalisz zmierzy się z poznańskim AZS-em. Obie drużyny wygrały swoje pierwsze spotkania i mają chrapkę na awans do FINAL FOUR. Gospodarze poradzili sobie na trudnym terenie w Bytomiu, wygrywając z grającym w odmłodzonym składzie Górnikiem 4:0. Liderami zespołu byli Czesi - Daniel Siniakov oraz Ivana Sebestova, który mieli udział we wszystkich zwycięstwach swojego zespołu.

"Akademicy" z Poznania mieli znacznie cięższą przeprawę. W Gdańsku dwukrotnie musieli gonić wynik i dwukrotnie doprowadzali do remisu, a po wygranej w mikście cieszyli się z wygranej i dwóch punktów na koncie. Do zwycięstwa poprowadził ich 21-letni Marcel Kamrowski, który został wybrany MVP 1.kolejki LOTTO SuperLIGI.

W zeszłym sezonie oba zespoły spotkały się w 1. kolejce w Kaliszu. W tym jednostronnym pojedynku górą byli gospodarze (6:0).

Spotkanie Kolejki w Warszawie

W Spotkaniu Kolejki WKT MERA podejmie u siebie Górnika Bytom. Zeszły sezon był mocno rozczarowujący dla stołecznej ekipy. W tym roku MERA mierzy znacznie wyżej, a potwierdzają to ostatnie transfery. Szeregi warszawskiego teamu zasilili bowiem m.in. reprezentantka Polski w Billie Jean King Cup Martyna Kubka, powracający do optymalnej formy po ponad rocznej przerwie Kamil Majchrzak czy doskonała deblistka Alicja Rosolska. Dla WKT będzie to debiut w tegorocznych rozgrywkach.

Goście powalczą o pierwsze zwycięstwo w sezonie. W swoim debiucie zaskakująco łatwo przegrali na własnym terenie z Calisią. Na korcie rywalizowali jednak głównie juniorzy. Jeśli Ślązacy chcą przedłużyć swoje szanse na awans do FINAL FOUR, nie mogę pozwolić sobie na kolejną porażkę. W szerokim składzie Górnika znajdują się m.in.: Martyn Pawelski, Szymon Kielan, Weronika Falkowska czy Łotyszka Darja Semenistaja. O tym kto zagra, przekonamy się dopiero w sobotę wieczorem.

Mistrz kontra debiutant

W Bielsku-Białej tamtejszy BKT Advantage powalczy o przedłużenie zwycięskiej serii w starciu z KT Royal Zielona Góra. W premierowym spotkaniu bielszczanie nie dali szans ZTT BAZALT Złotoryja, wygrywając 4:0. Na korcie pojawił się w ich barwach m.in. aktualny Narodowy Mistrz Polski w singlu Paweł Juszczak, były lider deblowego rankingu ATP Łukasz Kubot czy Maja Chwalińska. Formę BKT sprawdzi debiutant w LOTTO SuperLIDZE. Tydzień temu KT Royal został rzucony na głęboką wodę. W starciu z PTP Łódź po drugiej stronie siatki stali czescy zawodnicy o uznanej renomie - pogromca Rafaela Nadala z Wimbledonu w 2012 roku Lukas Rosol czy jego rodaczka Teresa Smitkova. Tym razem poziom trudności będzie zbliżony, a może nawet wyższy!

2. Kolejka LOTTO SuperLIGI

Sobota (15 czerwca), godz. 10:00

WKS Grunwald Poznań – PTP Łódź

Niedziela (16 czerwca), godz. 10:00

Calisia Tennis Pro Kalisz – AZS TENIS Poznań

WKT MERA Warszawa – KS Górnik Bytom

BKT Advantage Bielsko-Biała – KT ROYAL Zielona Góra

