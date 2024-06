Za samo wystąpienie w fazie grupowej każdy zespół zainkasuje 9,25 mln €, czyli trochę ponad 40 mln złotych. UEFA będzie ponadto nagradzać każdy zdobyty punkt, za remis każda reprezentacja otrzyma 0,5 mln €, a za zwycięstwo okrągły milion. Oznacza to, że w przypadku, gdyby podopieczni Michała Probierza wygrali wszystkie trzy spotkania, to PZPN zarobi za samą fazę grupową 12,25 mln €, co przekłada się na ponad 53 miliony polskiej waluty.

Oczywiście to nie koniec nagród. Europejska federacja wypłaci premię za każdy kolejny awans. Wyjście z grupy to dodatkowe 1,5 mln €, a to najniższa z nagród za dotarcie do kolejnej fazy. Wejście do ćwierćfinału oznacza 2,5 mln € premii, półfinału 4 mln €, wejście do finału 5 mln €, a zwycięstwo w całym turnieju jeszcze dodatkowe 3 mln €.

Oznacza to, że związek piłkarski z kraju, którego reprezentacja wygra wszystkie spotkania na EURO, otrzyma od UEFA 28,25 mln €, a więc równowartość 122 milionów euro!

Euro 2024: Premie, nagrody finansowe. Ile zarobią piłkarze?

Wysokość premii za poszczególne osiągnięcia:



Udział w fazie grupowej - 9,25 mln € (40.21 mln zł)

każde zwycięstwo w fazie grupowej - 1,0 mln € (4.25 mln zł)

każdy remis w fazie grupowej - 0,5 mln € (2.17 mln zł)

awans do 1/8 finału - 1,5 mln € (6.52 mln zł)

awans do ćwierćfinału - 2,5 mln € (10.87 mln zł)

awans do półfinału - 4,0 mln € (17.39 mln zł)

awans do finału - 5,0 mln € (21.73 mln zł)

zwycięstwo w finale - 3,0 mln € (13.04 mln zł)

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport