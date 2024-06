Polskie siatkarki były w tegorocznych rozgrywkach niemalże nieomylne. Do czasu środowego starcia z Brazylią. Zawodniczki prowadzone przez Stefano Lavariniego były zdecydowanie słabsze od rywalek. Z pierwszej partii zdołały wyjść obronną ręką, jednak im później - tym gorzej. Porażka z Canarinhos kosztowała Polki utratę pierwszego miejsca w tabeli VNL.

ZOBACZ TAKŻE: Ze srebrem mistrzostw Europy U-22 do Krakowa. "Nie spoczywamy na laurach"

Mimo tego zespół nie ma powodów do niepokoju. Już teraz pewnym jest, że nasze siatkarki awansowały do turnieju finałowego, który w dniach 20-23 czerwca zostanie rozegrany w Bangkoku. To już drugi rok z rzędu, kiedy ekipa Lavariniego weźmie udział w najważniejszej części Ligi Narodów.

Zanim jednak Polki przeniosą się do Tajlandii, muszą dokończyć rozgrywki w Hongkongu. Kolejnymi przeciwniczkami będą Dominikanki. Zawodniczki z Ameryki Środkowej wygrały do tej pory tylko trzy mecze, a w sześciu musiały uznać wyższość swoich rywalek.Z ostatniego starcia wyszły jednak zwycięsko - pokonały Niemki 3:1.

W rundzie zasadniczej Ligi Narodów siatkarek rywalizuje 16 reprezentacji. Turniej finałowy VNL 2024 zostanie rozegrany w dniach 20–23 czerwca w Bangkoku w Tajlandii. Wystąpi w nim siedem czołowych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz.

Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została zorganizowana w 2018 roku, zastępując rozgrywane w latach 1993–2017 World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022) oraz Turcji (2023). Polki najlepszy występ zanotowały w VNL 2023, w którym wywalczyły brązowy medal.



Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Dominikana na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.