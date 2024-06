Wyjaśniła się przyszłość Dawida Szwargi. Zaskakująca decyzja

Szkoleniowiec, który w październiku skończy dopiero 34 lata, po dłuższym namyśle zdecydował się przyjąć ofertę Papszuna, czyli swego następcy i zarazem poprzednika w roli głównego szkoleniowca Rakowa, i ponownie został asystentem Papszuna. Szwarga pełnił tę funkcję już w latach 2021-23, czyli w czasie gdy Raków zdobywał wicemistrzostwo i mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski i dwukrotnie Superpuchar.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje 18-letni piłkarz. Zginął tragicznie po kłótni

W sezonie 2023/24 Szwarga prowadził Raków w 52 spotkaniach i o ile w rozgrywkach europejskich wyniki można było uznać za zadowalające, to w kraju częstochowianie spisywali się poniżej oczekiwań. Co prawda dotarli do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i fazy grupowej Ligi Europy, ale w PKO BP Ekstraklasie po słabej rundzie jesiennej zajęli dopiero siódme miejsce, a w Pucharze Polski wygrali dwa mecze, zaś w ćwierćfinale przegrali z Piastem Gliwice 0:3. Ponadto na początku sezonu w meczu o Superpuchar zremisowali z Legią Warszawa 0:0, ale okazali się gorsi w rzutach karnych.

Drugim asystentem Papszuna będzie Artur Węska, który w minionym sezonie prowadził drugoligowe rezerwy Lecha Poznań.

PAP