Nie żyje 18-letni piłkarz. Zginął tragicznie po kłótni

NIe żyje Giancarlos Giamell Garcia del Cid - 18-letni piłkarz występujący w Panamie. Młody zawodnik zginął w strzelaninie, która rozpętała się na trybunach stadionu. W zeszłym roku wraz z reprezentacją Panamy wziął udział w mistrzostwach świata do lat 17.

Niezwykle smutna wiadomość dotknęła panamski futbol. W wieku 18 lat tragicznie zginął Giancarlos Giamell Garcia del Cid - młody piłkarz występujący w ekstraklasowym Arabe Unido. Śmierć nastąpiła w fatalnych okolicznościach, a sam zawodnik zginął od strzałów z broni.

ZOBACZ TAKŻE: Rosyjski piłkarz dołączył do PSG. Kontrowersyjny ruch mistrzów Francji



Wszystko wydarzyło się na meczu softballa, gdzie Garcia przebywał jako kibic. Na trybunach doszło do awantury, która przerodziła się w strzelaninę. Jedna z kul trafiła piłkarza w głowę, a ten został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze do końca walczyli o jego życie. Niestety - ta walka okazała się przegrana.



Piłkarza pożegnał jego klub, który we wzruszających słowach wyraził swój smutek po śmierci zawodnika.



- Wyróżniał się na boisku nie tylko umiejętnościami, ale także ogromnym szacunkiem i wartościami wśród kolegów i trenerów drużyny. Jego odwaga i wola walki na zawsze pozostaną wśród nas - skomentował zespół.



Policja aresztowała dwóch uczestników strzelaniny, którzy otworzyli ogień, a rannych ponadto było jeszcze pięć osób. W sprawie zatrzymano między innymi 21-letniego mężczyznę.

PI, Polsat Sport