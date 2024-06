Kapitalny początek turnieju w wykonaniu Hiszpanów. Chorwaci rozbici

Początek spotkania nie należał do najbardziej emocjonujących. Obie drużyny podeszły do siebie z dużym respektem. Pierwsza bramka w tym meczu padła po niespełna pół godzinie gry. W sytuacji "sam na sam" z Dominikiem Livakoviciem znalazł się Alvaro Morata. Hiszpański napastnik ze stoickim spokojem wykorzystał szansę i dał prowadzenie swojemu zespołowi.

Chorwaci mogli odpowiedzieć kilkadziesiąt sekund potem. Strzał Mateo Kovacicia obronił jednak Unai Simon. Chwilę później było już 2:0. Piłkę przed polem karnym otrzymał Fabian Ruiz. Gracz PSG okiwał dwóch obrońców i precyzyjnym strzałem pokonał Livakovicia. W kolejnych minutach piłkarze Zlatko Dalicia mieli dwie dobre okazje do zdobycia bramki kontaktowej. Najpierw z bliskiej odległości nie trafił Marcelo Brozović, a następnie Andrej Kramarić nie sięgnął piłki dogranej w głąb pola karnego.

Zamiast gola na 1:2 zobaczyliśmy trzecią bramkę dla reprezentacji Hiszpanii. Z prawego skrzydła zacentrował Lamine Yamal (który pobił rekord Kacpra Kozłowskiego i został najmłodszym piłkarzem w historii Euro), a w "szesnastce" spod opieki obrońców uwolnił się Dani Carvajal. Obrońca Realu Madryt niczym rasowy napastnik zachował zimną krew i skierował futbolówkę do siatki. Zawodnicy trenera de la Fuente zeszli na przerwę z trzybramkowym prowadzeniem.

Po zmianie stron Chorwaci nie mieli zbyt wielu szans, by nawiązać walkę o dobry wynik. Najlepszą szansę na gola kontaktowego mieli w 80. minucie. Wówczas Rodri sfaulował w polu karnym Bruno Petkovicia. Sędzia podyktował rzut karny. Sam poszkodowany podszedł do piłki, lecz po jego uderzeniu futbolówka trafiła w słupek. Następnie dopadł do niej Ivan Perisić, który podał do Petkovicia, a ten posłał piłkę do siatki. Analiza VAR wykazała jednak, że Perisić za szybko wbiegł w pole karne przy "jedenastce". Gol został anulowany.

To był koniec emocji w Berlinie. Hiszpania zapisała na swoim koncie przekonujące zwycięstwo w swoim pierwszym meczu na Euro 2024. Natomiast Chorwaci w kolejnych meczach będą musieli zmazać plamę z nieudanego otwarcia turnieju.

Hiszpania - Chorwacja 3:0 (3:0)

Bramki: Morata 29, Ruiz 32, Carvajal 45+2