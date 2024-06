Najszybszy gol w historii Euro! Co za początek meczu Włochy - Albania

Tego nikt nie mógł się spodziewać! Nedim Bajrami strzelił gola w 23. sekundzie meczu Włochy - Albania. To najszybsza bramka w historii mistrzostw Europy.

Faworytem meczu byli Włosi i chyba mało kto przypuszczał, że sobotnie spotkanie będzie miało taki przebieg. Już na samym początku Federico Dimarco fatalnie wykonał rzut z autu. Piłka trafiła do Bajramiego, który najpierw opanował ją w polu karnym, a następnie mocnym strzałem pokonał Gianluigiego Donnarummę. Albania wyszła na prowadzenie po 23. sekundach.



To był najszybszy gol w historii mistrzostw Europy. Dotychczasowy rekord należał do Dmitrija Kiriczenki, który w 2004 roku strzelił gola w meczu Rosja - Czechy po minucie i pięciu sekundach.



Tym samym trafienie Emila Forsberga z meczu Polska - Szwecja (minuta i 22 sekundy) spadło na najniższy stopień podium.

Piąty w tym zestawieniu jest Robert Lewandowski. W meczu ćwierćfinałowym Euro 2016 z Portugalią na zdobycie gola potrzebował minuty i 40 sekund.

