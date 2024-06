16 minut i wynik ustalony! Faworyt był w tarapatach

Jeśli ktoś spodziewał się jednostronnego spotkania, to mógł się przeliczyć. Początek meczu to prawdziwe trzęsienie ziemi. W 23. sekundzie Nedim Bajrami wykorzystał fatalny błąd Federico Dimarco i mocnym strzałem pokonał Gianluigiego Donnarummę. To najszybszy gol w historii mistrzostw Europy.



Włosi potrzebowali dziesięciu minut, żeby się otrząsnąć. Wtedy do siatki z najbliższej odległości trafił Alessandro Bastoni. Po kolejnych pięciu minutach Italia już prowadziła. Tym razem futbolówka trafiła pod nogi Nicolo Barelli, który posłał ją do siatki. Bramkarz Thomas Strakosha mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem.

Po przerwie nie działo się już tak wiele. Trener Albanii Sylvinho chciał zmienić przebieg spotkania zmianami, lecz żaden z rezerwowych nie był w stanie zagrozić Włochom. Ci z kolei pojawiali się czasami blisko pola karnego Strakoshy, lecz nie byli w stanie umieścić piłki w siatce.





W ostatniej minucie szansę na wyrównanie miał Rey Manaj, który jednak uderzył obok bramki.



Mecz zakończył się zwycięstwem obrońców tytułu 2:1. W pierwszym meczu grupy B reprezentacja Hiszpanii pewnie pokonała Chorwację 3:0.



Włochy - Albania 2:1 (2:1)



Bramki: Bastoni 11, Barella 16 - Bajrami 1.

Włochy: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (83 Darmian) - Jorginho, Barella (90+2 Folorunsho) - Frattesi, Pellegrini (77 Cristante), Chiesa (77 Cambiaso) - Scamacca (83 Retegui).

Albania: Strakosha - Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj - Asllani, Ramadani, Bajrami (87 Muci) - Asani (68 Hoxha), Broja (76 Broja), Seferi (69 Laci).

Żółte kartki: Pellegrini, Calafiori - Broja, Hoxha.

