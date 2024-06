Generał Jarosław Szymczyk trafił do Rady Nadzorczej Piasta Gliwice na wniosek mniejszościowego udziałowca klubu Zbigniewa Kałuży. Wraz z pozostałymi członkami RN, przedstawicielami miasta: Agnieszką Dylewską (skarbniczka Gliwic), Agnieszką Leszczyńską (naczelniczka wydziału nadzoru właścicielskiego) i radcą prawnym Marcinem Szeligą, Szymczyk ma za zadanie oddłużyć klub. Wierzytelności Piasta przekraczają 13 mln zł, choć do końca nie są znane, co podkreślała ostatnio, podczas konferencji prasowej, prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.

- Nie mamy pełnych finansowych danych i to też jest coś, co nas martwi. Wiemy, że zadłużenie klubu znacznie przekracza kwoty, o których mówiono publicznie. Żeby móc precyzyjnie powiedzieć, jak ono jest wysokie, musimy mieć dostęp i wgląd do rzetelnie przygotowanych dokumentów i to też jest celem naszych zmian w radzie nadzorczej – powiedziała pięć dni temu prezydent Gliwic.



Nowa RN zaczęła działać, chciała m.in. powołać nowy zarząd. Nie wszystkim nowe porządki się podobają. W czwartkowy poranek kibice rozwiesili transparenty, w których zaatakowali nie tylko Jarosława Szymczyka, ale też jego ciemnoskórą wnuczkę. Hasła są nie tylko mało smaczne, ale też rasistowskie: "Szymczyk czarno to widzimy" z czarną buzią na końcu, czy "Szymczyk zajmij się wnukiem a nie naszym klubem" (pisownia oryginalna).



Policja już prowadzi dochodzenie w tej sprawie.



- Analizujemy materiał dowodowy. Po wykonaniu wszystkich czynności skierujemy sprawę do prokuratury, aby ona ją również przeanalizowała i podjęła decyzję – powiedział nam rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach podinspektor Marek Słomski.



Wtajemniczeni twierdzą, że to próba sił. Część środowisk kibicowskich próbuje przejąć stery w Piaście. Już raz zaszkodziła klubowi, gdy w marcu 2018 r., podczas derbów z Górnikiem, pseudokibice wtargnęli na murawę, przerywając mecz. Spotkania nie udało się dokończyć.

Piast poniósł spore straty, nie tylko wizerunkowe, ale też finansowe – musiał zapłacić 80 tys. zł kary, Komisja Ligi ukarała go także walkowerem.



Piast potępił transparenty, które uderzyły w generała Szymczyka.



- Nie tolerujemy wszelkich przejawów nienawiści, rasizmu i wulgaryzmów. Wszelkie oznaki hejtu są nie do zaakceptowania i to w żadnej sprawie – powiedział Polsatowi Sport Karol Młot, rzecznik Piasta.



Z inicjatywy Zbigniewa Kałuży na wtorek Piast zwołał konferencję w tej sprawie, w której udział weźmie obok tego akcjonariusza po. prezesa klubu mecenas Grzegorz Jaworski.



Warto zaznaczyć, ze generał Szymczyk nie jest mile widziany w RN Piasta także dla prezydent Gliwic.



- W trosce o wizerunek klubu, zwróciłam się do Zbigniewa Kałuży by zmienił przedstawiciela w radzie nadzorczej – napisała w mediach społecznościowych prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka.