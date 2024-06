Cztery gole w drugim meczu Euro 2024! Emocje do samego końca

Starcie Węgry - Szwajcaria nie miało wyraźnego faworyta. Od początku jednak to ci drudzy byli groźniejsi i po dwunastu minutach objęli prowadzenie. Pięknym prostopadłym podaniem popisał się Michel Aebischer, a sytuację sam na sam z bramkarzem wykorzystał Kwadwo Duah. Początkowo sędzia nie uznał trafienia, ale po analizie VAR nie było wątpliwości - Szwajcaria zyskała przewagę.



Drugi cios nadszedł tuż przed przerwą. Na uderzenie z dystansu zdecydował się Aebischer, a piłka zakończyła swój lot dopiero w siatce. "Helweci" mieli znakomity wynik przed drugą połową spotkania.

Węgrzy nie prezentowali się najlepiej, ale po przerwie złapali kontakt. W 66. minucie z lewej strony dośrodkował Dominik Szoboszlai, a Barnabas Varga wykorzystał pasywne zachowanie Aebischera i trafił do siatki.



Choć Węgrzy próbowali swoich sił do ostatniej minuty, to nie byli w stanie zagrozić bramce Yanna Sommera. To Szwajcarzy byli groźniejsi w końcówce i w trzeciej minucie doliczonego czasu gry zostali wynagrodzeni. Błąd Williego Orbana wykorzystał Breel Embolo. Szwajcaria wygrała 3:1.

Węgry - Szwajcaria 1:3 (0:2)



Bramki: Varga 66 - Duah 12, Aebischer 45, Embolo 90+3.

Węgry: Gulacsi - Lang (46 Bolla), Orban, Szalai (79 Dardai) - Fiola, Nagy (67 Kleinheisler), Schafer, Kerkez (79 Adam) - Sallai, Varga, Szoboszlai.

Szwajcaria: Sommer - Schar, Akanji, Rodriguez - Widmer (68 Stergiou), Xhaka, Freuler (86 Sierro), Ndoye (86 Rieder) - Aebischer, Duah (68 Amdouni), Vargas (74 Embolo).

Żółte kartki: Szalai, Fiola - Widmer, Freuler.

