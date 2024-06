Rewolucja w klubowej siatkówce! To koniec Ligi Mistrzów, jaką znamy

Liga Mistrzów siatkarzy przejdzie sporą rewolucję. Od sezonu 2024/2025 powróci turniej Final Four. Taki system rozgrywek obowiązywał do 2019 roku, po czym został zastąpiony Superfinałem.

Do 2019 roku ostateczna rywalizacja w siatkarskiej Lidze Mistrzów toczyła się w ramach Final Four. Cztery najlepsze drużyny spotykały się w jednym miejscu i walczyły o medale. Później CEV podjął decyzję o zmianie formuły. Final Four zastąpiły Superfinały.

ZOBACZ TAKŻE: Niestety. Polskie siatkarki za podium



Nie było już bezpośredniej rywalizacji czterech najlepszych ekip. W jednej hali odbywał się tylko finał - ale za to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W specjalnym komunikacie tak CEV podsumował ten pomysł:



"Oprócz osiągnięcia pełnej równości płci pod względem uczestnictwa, nagród pieniężnych i formatu zawodów, Superfinały wyniosły także grę w siatkówkę na niewyobrażalny poziom, łącząc jej najwyższą jakość z zaangażowaniem fanów i rozrywką, która była wcześniej całkowicie nieznana" - czytamy.



Po pięciu latach Superfinały przechodzą jednak do historii. Europejska federacja wraca do tego, co już było - do Final Four, choć z pewnymi zmianami. Ta formuła będzie obowiązywała od sezonu 2024/2025.

Turniej Final Four będzie obejmował dwa półfinały oraz finał dla każdej płci. Nie będzie natomiast meczów o trzecie miejsce. Pierwsza edycja odbędzie się w dniach 17-18 maja. Na razie nieznany jest natomiast gospodarz.