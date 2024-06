Niestety. Polskie siatkarki za podium

Za nami ostatni mecz polskich siatkarek w fazie interkontynentalnej tegorocznej Ligi Narodów. Biało-Czerwone w niedzielę 16 czerwca zmierzły się z Chinkami. Zawodniczki znad Wisły nie były w stanie pokonać azjatyckiej drużyny. Mecz zakończył się porażką podopiecznych Stefano Lavariniego w trzech setach.

Jak się okazuje, nie jest to koniec złych informacji dla polskich siatkarek. Ich niedzielna porażka znacząco wpłynęła na wygląd czołówki rankingu FIVB. Biało-Czerwone przystępowały do tego meczu jako trzecia najlepsza drużyna świata. Przez poniesioną porażkę spadły jednak w ogólnoświatowym zestawieniu na czwarte miejsce. Do Turczynek, które plasują się na trzeciej pozycji, brakuje im ponad 12 punktów.

Należy jednak zaznaczyć, że Polki już niedługo będą miały szansę, by ponownie znaleźć się na podium rankingu FIVB. Lavarini i jego zawodniczki udadzą się do Bangkoku, by rywalizować w finałowym turnieju tegorocznej edycji Ligi Narodów, który odbędzie się w dniach 20–23 czerwca.