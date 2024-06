Ofensywa transferowa mistrzów Polski. Trzy nowe transfery

Francuski napastnik Lamine Diaby Fadiga, pomocnik Filip Wolski i bramkarz Maksymilian Stryjek - to nowi piłkarze Jagiellonii Białystok. Odchodzi hiszpański pomocnik Jose Naranjo. W środę zawodnicy mistrza Polski rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy.

23-letni Francuz Lamine Diaby Fadiga podpisał z Jagiellonią dwuletni kontrakt (z opcją przedłużenia o kolejny rok) obowiązujący od 1 lipca. Trafił do Białegostoku z zespołu Paris FC, grającego na zapleczu francuskiej ekstraklasy. W poprzednim sezonie zagrał w 27 spotkaniach, w których zanotował siedem trafień. Był w przeszłości młodzieżowym reprezentantem Francji w kadrach U-16, U-17 oraz U-18.

Również dwuletnią umową z opcją rocznego przedłużenia związał się z Jagiellonią 18-letni skrzydłowy Lecha Poznań (grał tam w drugoligowej drużynie rezerw i zespole juniorów) Filip Wolski, który ma za sobą występy w reprezentacjach kraju w kategoriach wiekowych U-16, U-17 oraz U-18.

27-letni bramkarz Maksymilian Stryjek, który podpisał również dwuletni kontrakt, zaczynał karierę w klubach warszawskich, ale w 2013 roku przeniósł się na Wyspy Brytyjskie. Zaczynał od Sunderlandu, z którego był wypożyczany do Boston United, Accrington Stanley oraz Eastleigh FC. Do ostatniego z nich trafił na stałe w sezonie 2019-2020.

Białostocki klub poinformował też w środę o rozwiązaniu, za porozumieniem stron, kontraktu z hiszpańskim skrzydłowym Jose Naranjo. Piłkarz dołączył do Jagiellonii przed mistrzowskim sezonem, w którym rozegrał 33 mecze i zdobył osiem bramek.

Przed odejściem Naranjo, po zakończeniu rozgrywek z Jagiellonii odeszli też m.in. bramkarz Zlatan Alomerovic, skrzydłowy Tomasz Kupisz, obrońca Bojan Nastic i napastnik Kaan Caliskaner.

Białostoczanie rozpoczęli w środę przygotowania do nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Prawie tydzień będą trenowali na swoich obiektach, 25 czerwca wyjadą na letni obóz do Opalenicy, gdzie będą trenowali do 5 lipca. W planie mają tam dwa sparingi: z czeską Sigmą Ołomuniec oraz z Miedzią Legnica.

Na 6 lipca planowany był mecz kontrolny z Legią Warszawa w jej ośrodku treningowym. PZPN poinformował jednak w środę, że 7 lipca odbędzie się w Białymstoku mecz o Superpuchar Polski, w którym Jagiellonia zagra ze zdobywcą Pucharu Polski Wisłą Kraków.

Ligowe rozgrywki białostoczanie rozpoczną 19 lipca meczem u siebie z Puszczą Niepołomice.

BS, PAP