Transferowa ofensywa Jastrzębskiego Węgla! Kolejne wzmocnienie mistrza Polski

To kolejne wzmocnienie finalisty Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że szeregi zespołu z Jastrzębia-Zdroju w ostatnim czasie zasilili m.in. Łukasz Kaczmarek, Timothee Carle czy Jordan Zaleszczyk. Dla Vicentina będzie to powrót do Polski po trzech latach. W sezonie 2020/2021 reprezentant Argentyny był zawodnikiem BBTS Bielsko-Biała.

Po odejściu z ekipy spod Klimczoka Vicentin dołączył do VfB Friedrichshafen, z którym zdobył Puchar Niemiec i dwa wicemistrzostwa kraju. Następnie przeniósł się do Turcji, gdzie występował w barwach Ziraatu. Z drużyną z Ankary sięgnął po Superpuchar Turcji oraz brązowy medal w rozgrywkach ligowych.

24-latek jest reprezentantem Argentyny. W 2023 roku wraz z "Albicelestes" wywalczył mistrzostwo Ameryki Południowej. Argentyńczycy w finale niespodziewanie pokonali Brazylijczyków. Przypomnijmy, że trenerem reprezentacji Argentyny jest Marcelo Mendez, który na co dzień prowadzi Jastrzębski Węgiel. Jego obecność w klubie z Jastrzębia-Zdroju z pewnością przyczyniła się do transferu Vicentina.

Nowy przyjmujący mistrza Polski przebywa aktualnie na zgrupowaniu reprezentacji. W czwartek Argentyńczycy pokonali w Lidze Narodów Turków 3:0. W piątek "Albicelestes" zmierzą się z Polakami.

mtu, Polsat Sport