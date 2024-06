Wicemistrz Polski dołączył do Projektu Warszawa

Dla Michała Kozłowskiego jest to powrót do Warszawy, gdzie występował w latach 2019-2021. W swoim ostatnim sezonie w stołecznym klubie zdobył brązowy medal PlusLigi i przeniósł się do Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Wraz z kędzierzyńskim klubem świętował m.in. tytuł zdobywcy Ligi Mistrzów oraz mistrzostwo kraju. W 2022 roku przeniósł się do Aluron CMC Warty Zawiercie, a w ostatnim sezonie zapisał na swoje konto TAURON Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju.

- To mój powrót do stołecznej drużyny po trzech sezonach. W każdym klubie zdobywałem medal PlusLigi, więc mam nadzieję, że podtrzymamy tę serię wspólnie w stolicy - powiedział Michał Kozłowski, nowy rozgrywający Projektu Warszawa.

Mierzący 191 centymetrów wzrostu zawodnik urodził się w Gorlicach, gdzie reprezentował barwy miejscowego GKPS. Po zakończeniu nauki i występach w SMS PZPS Spała, którę łączył z grą w AZS UWM Olsztyn przeniósł się do Kędzierzyna-Koźla. Ponadto w swojej karierze występował m.in. w takich klubach jak AZS PWSZ Nysa, Fart Kielce, AZS Częstochowa, Asseco Resovia Rzeszów, ACH Volley Lublana, AS Cannes VB, Espadon Szczecin czy Trefl Gdańsk. 39-letni siatkarz jest również mistrzem Słowenii oraz zdobywcą pucharu tego kraju (2015, 2016).

- Doświadczenie i spokój na boisku to cechy, które charakteryzują naszego nowego zawodnika, a o czym mogliśmy się przekonać między innymi w czasie jego występów w stolicy. Cieszymy się, że Michał Kozłowski powraca do naszego zespołu i wierzymy, że wniesie wiele wartości do składu Projektu Warszawa - powiedział Piotr Gacek, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy stołecznego klubu.

Projekt Warszawa w ostatnim czasie ogłosił także transfer środkowego reprezentacji Polski - Jakuba Kochanowskiego, który związał się ze stołecznym zespołem dwuletnią umową. Z klubu po zakończeniu sezonu odeszli natomiast Piotr Nowakowski, Igor Grobelny, Taylor Averill oraz Maciej Stępień, który zakończył sportową karierę.

