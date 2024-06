Jak będzie wyglądał skład na mecz Polska - Austria? Jest kilka znaków zapytania

Kwestia składu Polaków podczas meczu z Austrią była jednym z tematów poruszonych podczas piątkowego Cafe Euro Cast. Eksperci Polsat Sport - Roman Kołtoń, Maciej Żurawski i Tomasz Hajto wyrazili swoje opinie na temat.

- Wydaje mi się, że galowy skład środka pola to, według Michała Probierza, Slisz jako "szóstka" i Piotrowski, Zieliński jako "ósemki". Ja bym się skłaniał, że takie będzie ustawienie. Nie wydaje mi się by Moder i Urbański wyszli w pierwszym składzie, chyba że Probierz zdecyduje się na odstąpienie od 2 napastników - powiedział Roman Kołtoń.



Maciej Żurawski, były napastnik reprezentacji Polski stwierdził, że wszystko zależy od zdrowia kapitana reprezentacji Polski.

- Jeśli Lewandowski byłby w pełni zdrowy, to zagrałbym na dwóch napastników. Środek pola to zagadka. Sam jestem zwolennikiem Modera. - wyraził swoje zdanie legendarny napastnik Wisły Kraków.



Tomasz Hajto skupił się właśnie na doborze pomocników, ale zaproponował inne nazwiska niż Kołtoń.

- Uważam, że Piotrowski w obronie nie gra dobrze. Nieźle naprawdę wyglądał Romanczuk. Gdy podejmujesz jako trener takie wybory, to patrzysz, kto wytrzyma 90 minut. Slisz na pewno jest w stanie zagrać 90 minut na wysokiej intensywności, ale kto jeszcze? Jeżeli Moder by był zdrowy, to ja podpisuję się rękami i nogami, bo ma do tego jeszcze potężne uderzenie z dystansu - powiedział były obrońca Schalke 04. Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

