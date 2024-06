Polska siatkarka skomentowała wygraną z Brazylią. "Po takich zwycięstwach wiara rośnie"

Polskie siatkarki pokonały Brazylię 3:2 w meczu o 3. miejsce Ligi Narodów. - Jeśli wygrywa się z najlepszymi na świecie, to rośnie wiara w siebie - powiedziała po tym spotkaniu nasza reprezentantka Martyna Łukasik.

Polki w niedzielę zmierzyły się w meczu o 3. miejsce siatkarskiej Ligi Narodów z Brazylijkami. Podopieczne Stefano Lavariniego triumfowały po pięciosetowym boju.

- Czuję się trochę zmęczona, ale przede wszystkim bardzo szczęśliwa. Wiedziałyśmy, że będzie to trudne spotkanie i takie też było. Chciałyśmy się pokazać lepiej niż w grupowym meczu z Brazylią. Wyciągnęłyśmy wnioski i pokazałyśmy, że po tamtej porażce nauczyłyśmy się czegoś nowego od zespołu brazylijskiego. Dzisiaj to my się cieszyłyśmy z wygranej - zaznaczyła 24-latka.

Pod wodzą włoskiego selekcjonera Polki zdobyły już drugi brąz. Pierwszy krążek wywalczyły przed rokiem.

- Ten medal jest ważny dla całego zespołu, też pod względem wiary w siebie. Wiadomo, że jeśli wygrywa się z najlepszymi na świecie, to ta wiara rośnie. Cieszy fakt, że znowu mamy brąz. Żadna z nas ani na moment nie zwątpiła - dodała Łukasik.

W zakończonej edycji Ligi Narodów Polki przegrały zaledwie trzy spotkania. Niedzielna wygrana była naszą pierwszą z Brazylijkami od 2019 roku.

- Naszą największą siłą była konsekwencja. Na pewno grałyśmy lepiej w obronie niż w ostatnim meczu. Więcej piłek podbijałyśmy. Blok i obrona funkcjonowały na wysokim poziomie. Polepszyła się zagrywka, łatwiej nam było je odrzucić od siatki. Urosło również nasze przyjęcie, zwłaszcza w porównaniu do poprzedniego meczu z Brazylijkami. Mogłyśmy częściej włączyć środek do gry i w efekcie łatwiej było nam na skrzydłach - zakończyła nasza reprezentantka.

IM, Polsat Sport