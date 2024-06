Poważne konsekwencje dla Sabalenki. To już oficjalne. Odczuje je w Londynie

Iga Świątek niezmiennie dzierży tytuł najlepszej tenisistki na świecie. Za jej plecami dochodzi jednak do roszad. Ostatnio z pozycji wiceliderki światowego rankingu na rzecz Coco Gauff spadła Aryna Sabalenka. Białorusinka miała szansę odzyskać to miejsce podczas WTA w Berlinie. Tak się jednak nie stało. Skreczowała bowiem w pierwszym secie meczu z Anną Kalinską.

ZOBACZ TAKŻE: Legendarny tenisista nie wystąpi na Wimbledonie

Jako że to Amerykanka jest obecnie drugą rakietą świata, to ona przystąpi do Wimbledonu z "2". To oznacza, że trafi do dolnej drabinki. W praktyce sprawia to, że Gauff i Iga Świątek będą ze sobą rywalizować dopiero w ewentualnym finale.

Nie jest to jednak dobra wiadomość dla Sabalenki. Jej miejsce w turniejowej rywalizacji zostanie przydzielone w drodze losowania. To znaczy, że najlepsza polska tenisistka może trafić na Białorusinkę już w półfinale. To pierwsze rozgrywki od ponad roku, gdy taka sytuacja może mieć miejsce.

Drugą zawodniczką, której los poznamy dopiero za kilka dni, jest Jelena Rybakina (4.). Kazaszka jest w dokładnie takiej samej sytuacji jak Sabalenka. Jeśli Iga Świątek dojdzie do półfinałów, mecze będą niezwykle emocjonujące.

Czołówka rankingu WTA:

1. (1) Iga Świątek (Polska) 11695 pkt

2. (2) Coco Gauff (USA) 8128

3. (3) Aryna Sabalenka (Białoruś) 7841

4. (4) Jelena Rybakina (Kazachstan) 6026

5. (5) Jessica Pegula (USA) 5025

6. (6) Marketa Vondrousova (Czechy) 4463

7. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 4068

8. (8) Zheng Qinwen (Chiny) 4055

9. (9) Maria Sakkari (Grecja) 3805

10. (10) Ons Jabeur (Tunezja) 3801

Wimbledon rozpocznie się 1 lipca. Finał pań zaplanowano na 13 lipca, a panów - na 14 lipca. Transmisja wszystkich meczów na sportowych antenach Polsatu.