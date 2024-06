ZAKSA ogłosiła kolejny transfer! Oto wszyscy przyjmujący giganta PlusLigi

31-latek od pięciu lat występował w Projekcie Warszawa, z którym wygrał Puchar Challenge oraz zajął trzecie miejsce w ubiegłym sezonie PlusLigi.

Teraz spróbuje sił w nowym zespole.

- To takie małe spełnienie marzeń, od razu przyszła też dodatkowa motywacja do ciężkiej pracy, żeby w te wakacje jak najlepiej się przygotować na nowy sezon. Wszystko zadziało się szybko, jak tylko pojawił się pierwszy telefon z propozycją to wiedziałem, że będę dążył do tego żeby być zawodnikiem ZAKSY - czytamy na oficjalnej stronie klubu zaksa.pl.

Tym samym klub z Kędzierzyna-Koźla zamknął zestawienie przyjmujących na sezon 2024/2025. W jego skład wchodzą Daniel Chitigoi, Jakub Szymański, Rafał Szymura i właśnie Grobelny.

Największym hitem transferowym jest oczywiście sprowadzenie Bartosza Kurka.

