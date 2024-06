Hitowy transfer w Tauron Lidze! Z mistrza Polski 2024 do mistrza Polski 2023

Marlena Kowalewska (rocznik 1992) pochodzi z Poznania. Przygodę z siatkówką zaczynała w miejscowym klubie UKS Chrobry, a od 2010 grała w barwach drużyny KS Energetyk. W 2012 roku przeniosła się do Budowalnych Toruń, a trzy lata później dołączyła do Pałacu Bydgoszcz. W sezonie 2017/18 reprezentowała BKS Profi Credit Bielsko-Biała, a następnie zdecydowała się na daleką przeprowadzkę. Z Bielska-Białej przeniosła się bowiem do Polic, gdzie przez sześć lat reprezentowała Chemika.

Zobacz także: Hitowy transfer polskiej siatkarki! Zagra w najlepszym klubie Europy z Joanną Wołosz

Z klubem z Polic Kowalewska zdobyła wszystkie swoje trofea – cztery tytuły mistrzyni Polski (2020, 2021, 2022, 2024), cztery Puchary Polski oraz dwa Superpuchary Polski. Aktualna mistrzyni Polski jest również reprezentantką kraju – występowała w tegorocznej edycji Ligi Narodów.

– Po sześciu latach w jednym klubie poczułam, że potrzebuje zmiany. Dostając ofertę z ŁKS-u zbyt długo się nie zastanawiałam nad jej akceptacją. To klub z bogatą historią i tradycją, posiadający wiernych fanów, a przede wszystkim z bardzo ambitnymi planami na nowy sezon. Chce być częścią drużyny powracającej na szczyt. Mocno wierzę w to, ze wspólnie zrealizujemy ten cel – powiedziała nowa rozgrywająca ŁKS Commercecon Łódź.