Spadli z PlusLigi, teraz się zbroją! Znane nazwiska w siatkarskiej ekipie z Radomia

Coraz więcej informacji na temat kadry na przyszły sezon płynie z drużyny Enea Czarni Radom. Po spadku z PlusLigi, klub najwidoczniej nie zamierza składać broni i szykuje skład, który powalczy o powrót do elity. Wśród nowych nazwisk pojawił się Bartłomiej Kluth – trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów z ZAKSĄ, a także Bartosz Sławiński – medalista mistrzostw Europy U22.

Enea Czarni Radom najpierw przedstawili obsadę sztabu szkoleniowo-medycznego. Pierwszym szkoleniowcem będzie Krzysztof Michalski, a rolę trenera koordynatora objął słynny Raul Lozano.

Kompletowanie składu klub z Radomia rozpoczął od atakujących. Bartłomiej Kluth (rocznik 1992) przez cztery ostatnie lata grał w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle (2020–24). Był zmiennikiem Łukasza Kaczmarka. Z klubem trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów (2021, 2022, 2023), zdobył mistrzostwo (2022) i trzy Puchary Polski. Doświadczony siatkarz grał też w Izraelu i we Włoszech, a w PlusLidze w ciągu ośmiu sezonów rozegrał 177 meczów. Zdobył w nich 1340 punktów, a 40 z nich w jednym spotkaniu – w barwach Espadonu Szczecin przeciwko Treflowi Gdańsk w 2017 roku.

Atakującym radomskiego klubu będzie również Jan Siemiątkowski (rocznik 1996). To siatkarz ze sporym doświadczeniem gry na drugim froncie. Przez trzy ostatnie sezony grał w ekipie KKS Mickiewicz Kluczbork. Wcześniej grał w drużynach MCKiS Jaworzno, Exact Systems Norwid Częstochowa czy SPS Chrobry Głogów; ma też doświadczenie z lig zagranicznych – belgijskiej i duńskiej.

– Cieszę się z pozyskania obydwóch atakujących, obaj wpisują się w moją wizję budowy zespołu. Rywalizacja na tej pozycji na pewno będzie stała na wysokim poziomie. Oprócz ofensywnych atrybutów mam nadzieję, że Panowie będą wyróżniać się także w elemencie bloku – powiedział trener Krzysztof Michalski.

Kamil Durski (rocznik 1993) zagra w radomskim klubie na rozegraniu. Ten siatkarz wraca do Polski po występach w czeskich klubach VK Benatky nad Jizerou i AERO Odolena Voda oraz rumuńskim SCM Craiova.



Bartosz Sławiński (rocznik 2001) pochodzi z Radomia i był już siatkarzem młodzieżowych drużyn Czarnych (2017–20). Później wyjechał do USA, gdzie grał w lidze uniwersyteckiej. Po powrocie do Polski w grudniu 2023 roku dołączył do PSG KPS Siedlce. Z reprezentacją Polski zdobył brązowy medal mistrzostw Europy U22.



– Z Kamilem pierwsze rozmowy zaczęliśmy prowadzić już w marcu. Rozgrywający jest bardzo ważnym elementem każdej drużyny i pod jego charakterystykę układamy dalsze elementy. Bartek to młody, ambitny, pracowity i charakterny rozgrywający z Radomia. Na pewno nie raz zostawi serducho na parkiecie – stwierdził trener radomskiego klubu.