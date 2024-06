Kto wygra Wimbledon 2024? Oni będą rozstawieni

Wielkimi krokami zbliża się Wimbledon 2024. Na londyńskich kortach trwają już eliminacje, a od 1 lipca do gry przystąpią najlepsi z najlepszych. Jak wygląda rozstawienie w Wimbledon 2024?

W męskiej rywalizacji polscy fani największe nadzieje wiążą oczywiście z Hubertem Hurkaczem, który w ostatnich dniach grał w finale prestiżowego turnieju w Halle. Wrocławianin w decydującej potyczce uległ jednak liderowi światowego rankingu - Jannikowi Sinnerowi.

Wimbledon 2024 ruszy 1 lipca i potrwa dwa tygodnie. Mistrzowskich tytułów będą bronili Carlos Alcaraz (wśród mężczyzn) i Marketa Vondrousova (wśród kobiet). Polscy kibice z pewnością liczą na udany występ Biało-Czerwonych. Hurkacz bardzo dobrze radzi sobie na kortach trawiastych. W 2021 roku dotarł do półfinału Wimbledonu. Natomiast Iga Świątek najdalej w brytyjskim turnieju zaszła do ćwierćfinału. Miało to miejsce w ubiegłorocznej edycji.

Kto wywalczy tytuł na londyńskich kortach? Sprawdźcie, jak wygląda rozstawienie w turnieju wielkoszlemowym Wimbledon 2024!