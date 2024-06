Za moment Wimbledon, a tu takie słowa o Idze Świątek. Legenda nie ma wątpliwości

John McEnroe wskazał swoje faworytki w żeńskim turnieju Wimbledon 2024. Legenda tenisa uważa, że Iga Świątek będzie łatwiejsza do pokonania niż na innych nawierzchniach.

W poniedziałek 1 lipca rozpocznie się główna drabinka Wimbledonu. McEnroe uważa, że głównymi faworytkami do końcowego triumfu są Jelena Rybakina oraz Aryna Sabalenka, gdyż Iga Świątek nie czuje się najlepiej na trawiastych nawierzchniach.

Uważa też, że większe szanse na powodzenie ma Coco Gauff.

- Ona wie, jak grać na trawie. Czuje się w tym lepiej niż Iga. To nie znaczy, że Iga niczego tutaj nie osiągnie, ale na trawie jest łatwiejsza do trafienia niż na jakiejkolwiek innej nawierzchni. To otwiera drzwi innym zawodniczkom - stwierdził w rozmowie z "metro.co.uk".

W 2023 roku Polka doszła do ćwierćfinału, w którym przegrał z Eliną Switoliną. Turniej wygrała za to Marketa Vondrousova - w finale ograła Ons Jabeur 6:4, 6:4.

Wimbledon rozpocznie się 1 lipca. Finał pań przewidziano na 13 lipca, a panów - 14 lipca. Transmisje spotkań na sportowych antenach Polsatu.