Siatkarski powrót po dziesięciu latach! Legenda PlusLigi zmienia klub

Z GKS Katowice do Trefla Gdańsk przeniósł się Jakub Jarosz. Mistrz Europy i jeden z najlepiej punktujących siatkarzy w historii PlusLigi wraca do gdańskiego klubu po dziesięciu latach.

O tym, że doświadczony Jakub Jarosz (rocznik 1987) wzmocni w kolejnym sezonie Trefl Gdańsk wiadomo było już od jakiegoś czasu. Prezes gdańskiego klubu Dariusz Gadomski powiedział to w kwietniu w magazynie #7strefa. Atak Trefla ma więc być mieszanką doświadczenia z młodością, bo w drużynie zostanie Aliaksei Nasevich (rocznik 2003).

Jakub Jarosz przygodę z siatkówką rozpoczynał w Gwardii Wrocław i Norwidzie Częstochowa. Następnie w seniorskiej siatkówce reprezentował barwy takich klubów jak ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2006–08, 2009–11), PGE Skra Bełchatów (2008–09, mistrzostwo Polski 2009), Lotos Trefl Gdańsk (2013–14), Łuczniczka Bydgoszcz (2014–16), Asseco Resovia (2017–19), a przez ostatnie pięć sezonów grał w GKS Katowice (2019–24). Występował również w zagranicznych klubach. Grał we włoskim Andreoli Latina, a także w El Jaish z Kataru.

W latach 2009–15 grał w reprezentacji Polski. Wywalczył z nią mistrzostwo Europy (2009), brąz ME (2011), złoto (2012) i brąz (2011) Ligi Światowej oraz srebro Pucharu Świata (2011).

– Bardzo się cieszę, że przenoszę się do Gdańska i ponownie będę reprezentować barwy Trefla. Frekwencja w hali oraz wspaniały doping kibiców są dodatkowym motorem napędowym do działania. Przede wszystkim chcę prezentować dobrą i stabilną formę na boisku. Ponadto uważam, że Gdańsk jest doskonałym miejscem do życia, dlatego gdy pojawiła się oferta gry, nie zastanawialiśmy się z rodziną zbyt długo. Jestem przekonany, że Gdańsk jest idealnym miastem dla mnie i moich bliskich oraz że razem z drużyną możemy postawić ambitne cele i razem podejmować nowe wyzwania – powiedział Jakub Jarosz, cytowany przez klubową stronę.



– Jestem niezwykle szczęśliwy, że w przyszłym sezonie barw Trefla Gdańsk będzie bronić Jakub Jarosz. Jego doświadczenie i umiejętności z pewnością przyczynią się do osiągnięcia naszych założeń i celów. Kuba przez całą swoją karierę zbierał doświadczenie na polskich i zagranicznych parkietach grając w wielu klubach i w reprezentacji Polski. Zawodnik z tak bogatym stażem i kompetencjami z pewnością pomoże całemu zespołowi. Wierzę, że jego obecność na boisku oraz poza nim będzie inspiracją dla drużyny – zaznaczył prezes Dariusz Gadomski.