Włodarczyk, Andrejczyk i Swoboda ze złotymi medalami lekkoatletycznych mistrzostw Polski

Włodarczyk w najlepszej próbie uzyskała 72,06 i jako jedyna przekroczyła barierę 70 metrów. Za nią uplasowały się Katarzyna Furmanek (69,92) i Malwina Kopron (69,55).

- To był mój ostatni start przed igrzyskami. Marzę o tym, żeby wypocząć i po prostu przygotować się do występu w Paryżu. Od lat dziewczyny na mnie polują, ale jak widać nadal w Polsce mogę rzucać na poziomie złota. Przed Paryżem wracam do hasła: spokój. Potrzebuję spokoju i pracy na treningach. Teraz trzeba popracować nad szybkością, zejść z obciążeń. Wiemy, co jest do poprawy - powiedziała Włodarczyk.

ZOBACZ TAKŻE: Maria Andrejczyk ze złotem MP. Uzyskała najlepszy wynik od igrzysk w Tokio

Andrejczyk uzyskała najlepszy rezultat od igrzysk w Tokio w 2021 roku - 63,93.

- Dziś w zasadzie tak naprawdę pierwszy raz rzucałam oszczepem po mistrzostwach Europy. Nie mogłam normalnie trenować, chodzić, a co dopiero rzucać. Zastanawialiśmy się w ogóle, czy tu wystartuję. Nie trenowałam od ME w Rzymie, a jeszcze na początku tygodnia musiałam się ostrzykiwać osoczem, więc wynik jest super - oceniła wicemistrzyni olimpijska.

Najlepsza polska oszczepniczka w praktyce zapewniła się start na igrzyskach w Paryżu. Do minimum zabrakło siedmiu centymetrów, ale dzięki występowi na MP zawodniczka z Suwałk bardzo awansowała w rankingu.

- Teraz będzie czas, żeby to wszystko w spokoju poskładać do igrzysk. To one są celem. Nie chciałam jednak odpuścić mistrzostw Polski, bo przez kontuzje opuściłam ich sporo w ostatnich latach. Chciałam dziś wziąć to, na co zasługiwałam w tym sezonie i się udało - stwierdziła oszczepniczka.

Medale w rzucie oszczepem zdobyły też Marcelina Witek-Konofał (54,29) oraz Małgorzata Maślak (53,61).

Do ciekawej rywalizacji doszło w biegu na 100 m, w którym Swoboda (11,11) wyprzedziła płotkarkę Pię Skrzyszowską (11,33). Trzecia była pochodząca z Białorusi Kryscina Cimanouska. Swoboda już ósmy raz została mistrzynią Polski na tym dystansie.

- Gdy jestem w sezonie i biegamy rytmy płotkarskie, to muszę pamiętać, żeby w sprincie przestawić się na dłuższy krok. Dziś to nie wyszło szczególnie. Wszystko ze zdrowiem jest jednak ok, a najważniejsze są płotki - przekazała Skrzyszowska.

Klaudia Kazimierska czasem 4.10,96 została mistrzynią Polski w biegu na 1500 m. Na podium stanęły też Weronika Lizakowska (4.11,91) i Aleksandra Płocińska (4.12,38). Wśród mężczyzn najlepsi na tym dystansie byli Maciej Wyderka (3.37,78), Filip Rak (3.39,09) i Kamil Herzyk (3.40,94).

Adrianna Laskowska wynikiem 13,74 wygrała konkurs trójskoku. Srebrny medal dla Agnieszki Bednarek (13,45), a brązowy dla Karoliny Młodawskiej (13,35). Dla Laskowskiej to już ósmy medal MP na stadionie, w tym piąte złoto.

Michał Haratyk pchnął kulą 19,98, co wystarczyło do zdobycia złotego medalu. Drugi Konrad Bukowiecki był gorszy o 25 centymetrów, a trzeci Szymon Mazur przegrał z nim o centymetr. Wśród kobiet medalistkami w tej konkurencji zostały Klaudia Kardasz (18,52), Zuzanna Maślana (16,37) i Martyna Karwowska (14,20).

Siostry Konieczek zajęły czołowe miejsca w biegu na 3000 m z przeszkodami. Alicja triumfowała czasem 9.32,08, natomiast Aneta przegrała z nią tylko o 0,28 sekundy. Brązowy medal dla Patrycji Kapały (9.42,09). Wśród mężczyzn na podium stanęli Maciej Megier (8.38,75), Adam Bajorski (8.41,65) i Wiktor Antosz (8.43,94).

W czwartek odbyły się eliminacje biegu na 400 m kobiet. Marika Popowicz-Drapała uzyskała najlepszy czas w karierze (51,88). Oszczędzająca siły Natalia Kaczmarek wyraźnie zwolniła na ostatnich metrach.

- Mój plan na biegi z Natalią jest prosty. Chcę, żeby różnica między nami na mecie była jak najmniejsza. Bardzo się cieszę, że mogę rywalizować z legendą polskich biegów na 400 m - odparła Popowicz-Drapała zapytana o swoje szanse w biegu finałowym.

- Podchodzę do tego zadaniowo. Trochę stresuję się takimi biegami. One pozornie są łatwe, ale nie można ich przespać. Dlatego pierwsze 300 m biegnę normalnie i ewentualnie zwalniam na ostatnich 100 m, bo nie lubię niespodzianek - dodała Kaczmarek.

Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy potrwają do soboty. W piątek odbędzie się wiele ekscytujących finałów. Wojciech Nowicki zmierzy się z Pawłem Fajdkiem w rzucie młotem. Pia Skrzyszowska będzie chciała przedłużyć swoją dominację w biegu na 100 m ppł, a Natalia Kaczmarek na 400 m.

Wyniki czwartkowych finałów lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Bydgoszczy:

kobiety:

100 m

1. Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice) 11,11

2. Pia Skrzyszowska (AZS AWF Warszawa) 11,33

3. Kryscina Cimanouska (AZS AWF Warszawa) 11,40



1500 m

1. Klaudia Kazimierska (LUKS Vectra Włocławek) 4.10,96

2. Weronika Lizakowska (Remus Kościerzyna) 4.11,91

3. Aleksandra Płocińska (Kondycja Piaseczno) 4.12,38



3000 m z przeszkodami

1. Alicja Konieczek (OŚ AZS Poznań) 9.32,08

2. Aneta Konieczek (WMLKS Nadodrze Powodowo) 9.32,36

3. Patrycja Kapała (AZS UMCS Lublin) 9.42,09



trójskok

1. Adrianna Laskowska (OŚ AZS Poznań) 13,74

2. Agnieszka Bednarek (AZS Łódź) 13,45

3. Karolina Młodawska (KKL Kielce) 13,35

młot

1. Anita Włodarczyk (AZS AWF Katowice) 72,06

2. Katarzyna Furmanek (KKL Kielce) 69,92

3. Malwina Kopron (KS Wisła Puławy) 69,55

oszczep

1. Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki) 63,93

2. Marcelina Witek-Konofał (AZS UMCS Lublin) 54,29

3. Małgorzata Maślak (ULKS Tychowo) 53,61



kula

1. Klaudia Kardasz (Podlasie Białystok) 18,52

2. Zuzanna Maślana (MLKL Płock) 16,73

3. Martyna Karwowska (Podlasie Białystok 14,20

tyczka

1. Emilia Kusy (SKLA Sopot) 4,10

2. Zofia Gaborska (KMS Szczecin) 4,10

2. Anna Łyko (AZS AWF Wrocław) 4,10



mężczyźni:



100 m

1. Dominik Kopeć (KS Agros Zamość) 10,63

2. Oliwer Wdowik (CWKS Resovia Rzesów) 10,67

3. Adrian Brzeziński (MKL Toruń) 10,67



1500 m

1. Maciej Wyderka (AZS AWF Katowice) 3.37,78

2. Filip Rak (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole) 3.39,09

3. Kamil Herzyk (SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała) 3.40,94



3000 m z przeszkodami

1. Maciej Megier (AZS-AWFiS Gdańsk) 8.38,75

2. Adam Bajorski (RLTL GGG Radom) 8.41,65

3. Wiktor Antosz (Kraków Athletics Team) 8.43,94



trójskok

1. Wojciech Galik (WKS Wawel Kraków) 15,93

2. Dawid Krzemiński (RLTL Optima Radom) 15,85

3. Filip Sacha (KS AZS AWF Kraków) 15,77



kula

1. Michał Haratyk (Sprint Bielsko-Biała) 19,98

2. Konrad Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn) 19,73

3. Szymon Mazur (AZS AWF Warszawa) 19,72



dysk

1. Oskar Stachnik (AZS UMCS Lublin) 62,22

2. Robert Urbanek (MKS Aleksandrów Łódzki) 60,62

3. Damian Rodziak (LUKS Orkan Września) 56,45

tyczka

1. Piotr Lisek (OSOT Szczecin) 5,72

2. Robert Sobera (KS AZS AWF Wrocław) 5,62

3. Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL) 5,50

PAP