Wimbledon 2024: Z kim zagrają polscy debliści?

Historia zmagań na angielskich kortach sięga 1877 roku, co czyni Wimbledon najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem na świecie. Ducha dawnych czasów czuć tu na każdym kroku, a tradycje, zapoczątkowane jeszcze w XIX wieku, podtrzymywane są do dziś. Jedną z nich jest choćby śnieżnobiały strój, wymagany - pod groźbą dyskwalifikacji! - zarówno od zawodników, jak i zawodniczek. Wimbledon to także wiele symboli pozasportowych, ze słynnymi truskawkami z bitą śmietaną na czele, których tradycje sięgają czasów króla Henryka VIII.

ZOBACZ TAKŻE: Grała z Igą Świątek w finale French Open! Teraz stanie naprzeciwko niej podczas Wimbledonu

W turnieju rywalizują nie tylko singliści, ale również debliści. Polska i w tej kategorii ma swoich reprezentantów. W piątek odbyło się losowanie drabinki, dzięki czemu poznaliśmy też rywali "Biało-Czerwonych" w pierwszej rundzie.

Wimbledon 2024: 1. runda debla pań:

Magdalena Fręch/Katarzyna Kawa - Anna Danilina/Yifan Xu

Katarzyna Piter/Wiktorija Tomowa - Clara Burel/Camila Osorio

Magda Linette/Peyton Stearns - Ana Bogdan/Jaqueline Cristian

Wimbledon 2024: 1. runda debla panów:

Jan Zieliński/Hugo Nys - Sebastian Baez/Dustin Brown

Linette i Fręch, oprócz rywalizacji w deblu, wystąpią też w turnieju singlowym. O tym losowaniu pisaliśmy TUTAJ.

Transmisje z Wimbledonu dostępne będą na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Najważniejsze mecze opatrzone będą także bogatym studiem.