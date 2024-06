Historia zmagań na angielskich kortach sięga 1877 roku, co czyni Wimbledon najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem na świecie. Ducha dawnych czasów czuć tu na każdym kroku, a tradycje, zapoczątkowane jeszcze w XIX wieku, podtrzymywane są do dziś. Jedną z nich jest choćby śnieżnobiały strój, wymagany - pod groźbą dyskwalifikacji! - zarówno od zawodników, jak i zawodniczek. Wimbledon to także wiele symboli pozasportowych, ze słynnymi truskawkami z bitą śmietaną na czele, których tradycje sięgają czasów króla Henryka VIII.

ZOBACZ TAKŻE: Wimbledon 2024: Z kim zagra Iga Świątek? Kto rywalką Świątek na Wimbledonie? Drabinka Wimbledonu 2024

Zwycięstwo w Londynie to marzenie wszystkich tenisistów i tenisistek. Jego spełnienie to jednak niezwykle trudne zadanie. Nawierzchnia trawiasta różni się bowiem od pozostałych i nie wszyscy potrafią się do niej dostosować.

Aryna Sabalenka jak na razie nie miała szczęścia z podlondyńską imprezą. Dwukrotna zwyciężczyni i trzykrotna finalistka turniejów wielkoszlemowych na kortach w Wimbledonie najdalej dotarła do półfinału. W 2021 odpadła z Karoliną Pliskovą, a w 2023 z Ons Jabeur.

Wimbledon 2024: Oto pierwszy rywal Aryny Sabalenki

W piątek 28 czerwca odbyło się losowanie turniejowych drabinek. Zawodniczki i zawodnicy poznali potencjalną drogę do finału. Dowiedzieli się także, z kim przyjdzie im zagrać w pierwszej rundzie.

Sabalenka w pierwszej rundzie zmierzy się z Eminą Bektas. Zajmująca 106. miejsce w rankingu Amerykańska tenisistka nigdy nie dotarła na Wimbledonie dalej niż do pierwszej rundy.

Wimbledon 2024: Tak wygląda drabinka Aryny Sabalenki

Dzięki losowaniu poznaliśmy drabinkę Aryny Sabalenki. Jeśli wygra swój mecz w pierwszej rundzie, to w kolejnym zagra ze zwyciężczynią spotkania Vekić - Wang. W trzeciej rundzie spotka którąś z czwórki Jastremska, Podoroska, Gracheva, Curenko, a w czwartej najpewniej Kasatkinę, Andriejewą, Muchową lub Badosę.

W ćwierćfinale najwyżej rozstawionymi potencjalnymi rywalkami Białorusinki będą Zheng i Sakkari, a półfinale najbardziej prawdopodobnymi przeciwniczkami mogą być: wiceliderka rankingu WTA Coco Gauff lub finalistka Roland Garros Jasmine Paolini. Finałową przeciwniczką Sabalenki możliwe, że będzie któraś tenisistka z czwórki: Iga Świątek, Jelena Rybakina, Jessica Pegula lub Marketa Vondrousowa.

Transmisje z Wimbledonu dostępne będą na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Najważniejsze mecze opatrzone będą także bogatym studiem.

Mateusz Przyrowski