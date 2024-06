Grbić podjął decyzję. Zaskoczenie! Śliwka pominięty

Reprezentacja Polski bardzo dobrze radziła sobie w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów. Nasi siatkarze wygrali 10 z 12 meczów i zdobyli najwięcej punktów spośród wszystkich drużyn - 29. Ostatecznie zajęli jednak drugie miejsce, ponieważ Słoweńcy odnotowali 11 zwycięstw i choć mieli o jedno "oczko" mniej, to oni znaleźli się najwyżej w klasyfikacji.

ZOBACZ TAKŻE: Wszystko jasne. Klub PlusLigi ogłosił kadrę



Tak czy inaczej przed turniejem finałowym VNL Polacy stawiani byli w roli faworyta. Przemawiała za nimi nie tylko aktualna forma, ale również fakt, że grają u siebie. Przypomnijmy, że impreza odbywa się w Łodzi.



W ćwierćfinale Polacy uporali się 3:1 z Brazylią. W sobotę czeka ich kolejne wyzwanie. Na etapie półfinału zagrają z mistrzami olimpijskimi Francuzami. Ci pokonali w piątek 3:2 Włochów.



Na kilka godzin przed początkiem spotkania poznaliśmy kadrę "Biało-Czerwonych". Trener będzie miał do dyspozycji 14 zawodników, którzy zostali wpisani do protokołu. Zgodnie z tym, co zapowiadał Nikola Grbić, na liście są zmiany w porównaniu do poprzedniego meczu.

Ta najistotniejsza to brak Aleksandra Śliwki. Przyjmujący wciąż pracuje nad powrotem do najwyższej formy po złamaniu palca i tym razem serbski selekcjoner pominął go przy ustalaniu składu. Jego miejsce zajmie Łukasz Kaczmarek - do niedawna kolega Śliwki z Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

Poza tym na trybunach zasiądą Karol Kłos i Marcin Komenda.

Skład reprezentacji Polski na półfinałowy mecz z Francją:

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Środkowi: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Jakub Kochanowski

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski