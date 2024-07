Hubert Hurkacz - Radu Albot. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Hubert Hurkacz zagra we wtorek o drugą rundę Wimbledonu 2024. Pierwszym przeciwnikiem polskiego tenisisty w tegorocznym londyńskim turnieju będzie Mołdawianin Radu Albot. Gdzie obejrzeć mecz Hubert Hurkacz - Radu Albot? O której godzinie rozpocznie się spotkanie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz w Polsat Box Go od godziny 12:00.

Hurkacz jest uważany za specjalistę od gry na kortach trawiastych, na których rozgrywany jest Wimbledon. W przeszłości grał w półfinale londyńskiego turnieju (2021 rok), a w ubiegłym sezonie Polak zakończył swój udział w imprezie na czwartej rundzie - na tym etapie przegrał z z Novakiem Djokoviciem 6:7 (6-8), 6:7 (6-8), 7:5, 4:6. Legendarny Serb, siedmiokrotny triumfator Wimbledonu, dotarł później aż do finału.

Tuż przed występem w trzecim wielkoszlemowej imprezie w 2024 roku wrocławianin pokazał wysoką formę w turnieju rangi ATP 500 w Halle. W niemieckiej Westfalii, gdzie tenisiści również grają na trawiastej nawierzchni, Hurkacz pokonał m.in. finalistę Roland Garros Alexandra Zvereva (7:6, 6:4) i dopiero w finale uległ liderowi rankingu ATP Jannikowi Sinnerowi (6:7, 6:7). Postawa polskiego gracza w Niemczech daje podstawy do optymizmu i nadzieję na to, że w tym roku Hurkacz zajdzie w Wimbledonie daleko.

Pierwszym zawodnikiem, który stanie na jego drodze, będzie Radu Albot. 34-letni tenisista z Mołdawii to dopiero 144. zawodnik rankingu ATP. Do głównej drabinki turnieju przedzierał się przez kwalifikacje. W ich finałowej rundzie pokonał Kolumbijczyka Daniela Galana, który przed rokiem zaszedł w Londynie do czwartej rundy. To pokazuje, że mimo dość niskiego rankingu, Albot jest zawodnikiem, który może być groźny na korcie trawiastym i którego nie można zlekceważyć.

Rozstawiony w Wimbledonie z numerem siódmym Hurkacz do tej pory dwukrotnie mierzył się z Mołdawianinem i dwukrotnie przegrał. W 2017 roku w finale turnieju rangi ATP Challenger Tour w chińskim Shenzhen uległ Albotowi 6:7 (6-8), 7:6 (7-3), 4:6. Trzy lata później w meczu 1. rundy halowego turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu również przegrał w trzech setach - 5:7, 7:6 (7-5), 4:6.

Kiedy mecz Hubert Hurkacz - Radu Albot? Gdzie obejrzeć?

Spotkanie Hubert Hurkacz - Radu Albot będzie pierwszym wtorkowym meczem na korcie numer 3.

Transmisja meczu Hubert Hurkacz - Radu Albot we wtorek, 2 lipca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:00.

GW, Polsat Sport