Hubert Hurkacz - Radu Albot. Relacja i wynik na żywo z Wimbledon 2024

Hurkacz ma za sobą turniej w Halle, w którym doszedł do finału. Przegrał w nim z Jannikiem Sinnerem. Z koeli Albot musiał przejść przez kwalifikacje, by dostać się do głównej drabinki Wimbledonu. Pokonał Francesco Maestrelliego, Yunchaokete Bu oraz Daniela Galana. Dzięki temu znalazł się w pierwszej rundzie Wimbledonu.



27-letni Hurkacz z doświadczonym, osiem lat starszym Albotem grał wcześniej raz i przegrał w 2020 roku w imprezie ATP 1000 w Paryżu. Mołdawianin obecnie w rankingu jest 145., a najwyżej, w 2019 roku, był 39. Potencjalnie w drugiej rundzie podopieczny trenera Craiga Boyntona może zagrać z Francuzem Arthurem Filsem lub Szwajcarem Dominikiem Strickerem.

