Kolejny skandal na Euro. Policjanci chcieli oszukać stewardów. Jest śledztwo

Euro 2024 trwa w najlepsze. Od 14 czerwca fani piłki nożnej mogą ekscytować się występami najlepszych reprezentacji w Europie.

Sportowych emocji nie brakuje, ale niestety zdarzają się również negatywy. Najpierw fala krytyki spadła na sanitariuszy, którzy bardzo opieszale ruszali na pomoc Barnabasowi Vardze po tym, jak węgierski piłkarz w trakcie meczu zderzył się głową z bramkarzem Szkocji Angus Gunn. Napastnik stracił przytomność, a po nosze ruszyli jego koledzy z drużyny.

Kolejne niedopuszczalne zdarzenie miało miejsce podczas meczu Niemcy - Dania. Prócz burzy, która spowodowała przerwanie tego spotkania, miał miejsce jeszcze jeden incydent. Niemiecka prasa poinformowała, że w pewnym momencie na dach stadionu w Dortmundzie wspiął się zamaskowany mężczyzna.

To jednak nie koniec. Jak informuje "Bild", już na początku Euro doszło do skandalu. Podczas meczu Hiszpania - Chorwacja wykroczenia dopuścili się... policjanci. Niemiecki dziennik donosi, że mundurowi pojawili się na spotkaniu i weszli na nie, okazując legitymacje służbowe. Jak twierdzili, mieli do wykonania tajną operację.

Tak jednak nie było. Policjanci byli już po godzinach pracy, a na stadion w Berlinie weszli, by obejrzeć mecz jako widzowie. Na ich nieszczęście niezwykłą czujność zachował jeden ze stewardów, który zgłosił ich obecność oddziałom policji obsługującej to spotkanie. Próba oszustwa szybko została wykryta, a funkcjonariusze - zatrzymani.

To podobno nie jedyny taki incydent z udziałem policjantów podczas tych mistrzostw Europy. Na innych stadionach również dochodziło do nielegalnych prób wejścia. Nie wiadomo jednak, ilu mundurowym udało się zobaczyć mecz bez kupna biletu. Sprawą zainteresowała się także UEFA, a wobec funkcjonariuszy wszczęto śledztwo.