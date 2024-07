Dotychczasowy najlepszy występ łodzianki w Wimbledonie miał miejsce dwa lata temu. Wówczas dotarła do trzeciej rundy zmagań. W tegorocznej edycji Fręch powalczy o poprawienie tego wyniku. Stojące przed nią zadanie nie będzie jednak łatwe. Już na etapie pierwszej rundy przyjdzie jej rywalizować z wyżej notowaną rywalką.

Haddad Maia to aktualnie 20. rakieta świata. Fręch w rankingu WTA plasuje się na 58. lokacie. Brazylijka do tej pory nie zachwycała na kortach Wimbledonu. W swoim najlepszym występie dotarła niewiele dalej niż Polka, bo do czwartej rundy. Miało to miejsce w ubiegłorocznej edycji The Championships.

Fręch i Haddad Maia grały ze sobą dotąd dwukrotnie. Zarówno w Birmingham w 2022 roku, jak i w Montrealu w 2023 górą była reprezentantka Brazylii. Jak będzie tym razem?

Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia. Kiedy mecz? Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Magdalena Fręch - Beatriz Haddad Maia w Polsacie Sport 3 oraz na Polsat Box Go. Spotkanie rozpocznie się nie przed 18:30.