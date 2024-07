Koniec Euro 2024 dla Austrii! Turcja zagra w ćwierćfinale

Reprezentacja Turcji została ostatnim ćwierćfinalistą Euro 2024. W Lipsku piłkarze Vincenzo Montelli pokonali Austriaków w spotkaniu 1/8 finału. Mecz zakończył się wynikiem 2:1. O awans do półfinału Turcy powalczą z Holendrami.

Spotkanie rozpoczęło się idealnie dla Turków, gdyż zdobyli bramkę już w 57. sekundzie gry. W zamieszaniu po rzucie rożnym najlepiej odnalazł się Merih Demiral. Środkowy obrońca z bliskiej odległości oddał strzał pod poprzeczkę bramki Patricka Pentza. Kilkadziesiąt sekund później Austriacy byli o krok od wyrównania, ale żaden z piłkarzy Ralfa Rangnicka nie przeciął podania w pole karne.

W dalszej części pierwszej połowy żadna z ekip nie była w stanie stworzyć sobie stuprocentowej szansy do strzelenia gola. Jedni i drudzy mieli swoje dobre momenty, ale nie przekładało się to na bezpośrednie zagrożenie pod bramkami. Ostatecznie do przerwy utrzymało się jednobramkowe prowadzenie zespołu Montelli.

Drugą odsłonę rywalizacji lepiej rozpoczęli Austriacy, którzy przesunęli się pod turecką bramkę i szukali swoich okazji. Kiedy wydawało się, że wkrótce zobaczymy gola na 1:1, zawodnicy znad Bosforu powiększyli swoją przewagę. Ponownie decydujący okazał się rzut rożny, z którym najlepiej poradził sobie Demiral. 26-latek wywalczył sobie pozycję do strzału głową i z bliskiej odległości skierował futbolówkę do siatki.

Sytuacja Austriaków znacząco się pogorszyła. Mieli do odrobienia dwie bramki, aby móc doprowadzić do dogrywki. W 66. minucie gry padł gol kontaktowy. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Stefan Posch zgrał piłkę głową do Michaela Gregoritscha. Napastnik Freiburga uwolnił się spod opieki obrońców i zdobył bramkę na 1:2.

Drużyna trenera Rangnicka ruszyła do ataku. Austriacy za wszelką cenę szukali trafienia wyrównującego. Turcy cofnęli się do defensywy, ale bronili się bardzo szczelnie. Grupowi rywale Polaków próbowali przełamać opór przeciwników, ale bezskutecznie. Po niezwykle emocjonującej końcówce (Mert Gunok kapitalnie obronił strzał Christopha Baumgartnera) Turcja wygrała i awansowała do ćwierćfinału Euro 2024, w którym zagrają z Holendrami.

Austria - Turcja 1:2

Bramki: Gregoritsch 66 - Demiral 1, 59

Żółta kartka - Austria: Romano Schmid, Philipp Lienhart. Turcja: Orkun Kokcu, Ismail Yuksek.

Sędzia: Artur Soares Dias (Portugalia). Widzów 38 305.

Austria: Patrick Pentz - Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart (64. Maximilian Woeber), Phillipp Mwene (46. Alexander Prass) - Konrad Laimer (64. Florian Grillitsch), Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (46. Michael Gregoritsch) - Marko Arnautovic.

Turcja: Mert Gunok - Mert Muldur, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Ferdi Kadioglu - Baris Alper Yilmaz, Ismail Yuksek (58. Salih Ozcan), Orkun Kokcu (83. Irfan Can Kahveci), Kaan Ayhan, Kenan Yildiz (78. Kerem Akturkoglu) - Arda Guler (78. Okay Yokuslu).