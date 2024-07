Polskie siatkarki wywalczyły awans! Trudny rywal w półfinale

Polska wygrała z Portugalią 3:0 w spotkaniu kończącym fazę grupową mistrzostw Europy U22 siatkarek. Podopieczne trenera Jakuba Głuszaka wywalczyły awans do półfinału tej imprezy. Zmierzą się w nim z gospodyniami turnieju – Włoszkami.

Polskie siatkarki pokonały reprezentację Portugalii w trzech setach, w meczu tym nie brakowało jednak przestojów, kosztownych błędów i nerwowych końcówek. Tak było już w pierwszym secie. Polki szybko wypracowały sobie wyraźną przewagę (10:5), która jednak stopniała w środkowej części tej odsłony. W końcówce poszła punktowa seria reprezentacji Polski od stanu 19:19 do 23:19, rywalki wróciły jednak jeszcze do gry. Dominika Pierzchała wyjaśniła sytuację skutecznym atakiem (25:23).

Zobacz także:

Serbia była za mocna! Porażka reprezentacji Polski siatkarek

Polskie siatkarki wciąż w grze o awans! To będzie decydujący mecz

Druga partia przyniosła wyrównaną grę obu ekip, ale w pewnym momencie polskie siatkarki uzyskały solidną zaliczkę (20:15). Po błędzie rywalek miały piłkę setową przy stanie 24:21. Portugalki zerwały się do walki i doprowadziły do rywalizacji na przewagi. Wojnę nerwów wygrała jednak reprezentacja Polski (27:25).

W trzecim secie Polki od początku nadawały ton wydarzeniom na boisku (4:0, 12:7). W środkowej części seta wydawało się, że spokojnie zmierzają do zamknięcia meczu (15:8), i tym razem jednak nie uniknęły nerwowej końcówki. Portugalki złapały kontakt, ale Agata Milewska wywalczyła brakujący punkt (25:23).

Najwięcej punktów: Karolina Staniszewska (15), Natalia Kecher (11) – Polska; Alice Clemente (17) – Portugalia. Dominacja Polek w bloku (13–6), lepsza skuteczność w ataku (38%–32%); mało punktów z zagrywki (1–2) i aż dziesięć błędów reprezentacji Polski w tym elemencie.

Mistrzostwa Europy siatkarek U22 są rozgrywane od 1 do 6 lipca w Lecce i Copertino we Włoszech. W turnieju gra osiem reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Po dwie najlepsze drużyny z grup wywalczyły awans do półfinałów.

Reprezentacja Polski w pierwszym meczu uległa 0:3 Serbii. W drugim spotkaniu pewnie pokonała Czechy 3:0. Wygrana 3:0 z Portugalią na zakończenie fazy grupowej zapewniła Polkom drugie miejsce w tabeli grupy II i awans do czołowej czwórki turnieju. W półfinałach dojdzie do konfrontacji Polska – Włochy i Serbia – Turcja. Spotkania tej fazy turnieju zostaną rozegrane w piątek 5 lipca. Na sobotę zaplanowano mecze o medale.

Polska – Portugalia 3:0 (25:23, 27:25, 25:23)

Polska: Anna Fiedorowicz, Natalia Kecher, Natalia Godlewska, Karolina Staniszewska, Dominika Pierzchała, Pola Janicka – Klaudia Łyduch (libero) oraz Natalia Pajdak (libero), Natalia Bandurska, Natalia Rejment, Julia Sobalska, Barbara Latos, Agata Milewska. Trener: Jakub Głuszak.

Portugalia: Joana Garcez, Mariana Garcez, Alice Clemente, Bruna Correia, Marisa Pardal, Ana Monteiro – Bruna Guedes (libero) oraz Carolina Costa, Margarida Guerreiro, Margarida Santos, Mariana Santos, Maria Coelho. Trener: Joao Santos.