Hubert Hurkacz jest ostatnio w świetnej formie. Tuż przed rozpoczęciem Wimbledonu rywalizował w turnieju w Halle. Poszło mu świetnie - dotarł do wielkiego finału. Tam musiał uznać wyższość lidera światowego rankingu - Jannika Sinnera. Spotkanie było jednak niezwykle zacięte i emocjonujące - oba sety zakończyły się po tie-breaku.

Po niemieckim turnieju najlepszy polski tenisista awansował w rankingu ATP na siódmą lokatę. To najwyższa w historii pozycja zajmowana przez Hurkacza. Po zakończeniu Wimbledonu ma wielkie szanse wspiąć się jeszcze o jedno "oczko" wyżej - wszystko za sprawą własnej dobrej gry i przedwczesnej porażki Andrieja Rublowa.

Biorąc to wszystko pod uwagę, dość zaskakujące było to, że wrocławianin przegrał pierwszego seta podczas londyńskich zawodów. W pojedynku z Radu Albotem uległ 5:7 w pierwszej partii. Później mecz został przerwany przez deszcz, który - póki co - daje się we znaki każdego dnia rozgrywek.

Ta przerwa okazała się dla Polaka zbawienna. Wprawdzie w drugiej partii znów musiał bronić break pointa, ale tym razem wyszedł z opresji zwycięsko. Od tego momentu Hurkacz nie wpadł już w żadne większe problemy i zakończył to spotkanie w czterech setach.

W drugiej rundzie rywalem Polaka będzie Arthur Fils. Rumun zajmuje obecnie 34. miejsce w światowym notowaniu. W swoim pierwszym meczu wygrał z Dominikiem Strickerem 3:1 (6:3, 6:2, 3:6, 6:4).

W zeszłorocznym Wimbledonie, jeśli chodzi o zmagania mężczyzn, najlepszy okazał się Carlos Alcaraz, który w wielkim finale pokonał Novaka Djokovicia 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4. To była pierwsza porażka Serba na londyńskich kortach od 2018 roku.



Po zakończeniu rozgrywek Hiszpan został też najmłodszym w historii liderem rankingu ATP, a po raz pierwszy od 20 lat puchar za wygranie tego Wielkiego Szlema powędrował do kogoś spoza czwórki: Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray czy właśnie Djoković.



W tym roku finał zmagań mężczyzn ma się odbyć 14 lipca.



Wimbledon to jeden z najważniejszych turniejów tenisowych świata. Jak co roku, można go obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Arthur Fils na Polsatsport.pl. Godzina rozpoczęcia spotkania nie została jeszcze podana.