Wszystko się wydało! Aryna Sabalenka zrobi to w trakcie igrzysk

Dyskusje na temat ewentualnego występu Sabalenki w stolicy Francji toczyły się od długiego czasu. Jeszcze w marcu portal "Tennis up to date" informował, że białoruska tenisistka nie znalazła się na liście sportowców uznawanych za neutralnych, co oznaczało, że może ona nie otrzymać prawa startu podczas rywalizacji w Paryżu. Innego zdania był z kolei Siergiej Rutenko, prezes Białoruskiej Federacji Tenisowej, który przekonywał, że zarówno Aryna Sabalenka, jak i Wiktoria Azarenka wystąpią na najważniejszej imprezie czterolecia.

- Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) komunikuje się z nami poprzez Narodowy Komitet Olimpijski. W grze pojedynczej na igrzyska w Paryżu mają zostać dopuszczeni wszyscy zawodnicy, którzy zakwalifikują się na nie zgodnie z rankingiem. To samo dotyczy Alaksandry Sasnowicz, która znajduje się na liście rezerwowej - powiedział 14 czerwca Rutenko w rozmowie z białoruskim portalem smartpress.by.

Kilka dni później wszelkie wątpliwości na temat startu na igrzyskach olimpijskich rozwiała sama tenisistka, która zapowiedziała, że... nie zamierza startować w Paryżu. Białorusinka podała, że powodem takiej decyzji nie jest jej narodowość, a terminarz najważniejszych tenisowych turniejów.

- To za dużo dla mojego harmonogramu. Podjęłam decyzję, aby zadbać o swoje zdrowie. To zbyt wiele zmian nawierzchni - stwierdziła Sabalenka podczas spotkania z dziennikarzami przed rozpoczęciem turnieju WTA w Berlinie.

Okazuje się jednak, że napięty harmonogram mógł być jedynie wymówką. Jak podaje białoruski portal Sport5.by, Aryna Sabalenka w czasie trwania igrzysk olimpijskich ma bowiem zagrać w... turnieju WTA 500 w Waszyngtonie!

"Aryna Sabalenka i Wiktoria Azarenka znalazły się na wstępnej liście startowej turnieju WTA 500 w Waszyngtonie, który odbędzie się w dniach 29 lipca - 4 sierpnia 2024. Przypomnijmy, że w tym terminie toczyć się będzie także tenisowa rywalizacja w Paryżu" - czytamy w Sport5.by.

Na wstępnej liście tenisistek, które mogą wystąpić w stolicy Stanów Zjednoczonych, znalazły się również Ons Jabeur, Daria Kasatkina, Anastazja Pawluczenkowa i Weronika Kudiermietowa.

Rywalizacja singlistek podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu będzie się odbywała w dniach 27 lipca - 4 sierpnia.